為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

刑訴鑑定新制今起施行多項重大變革 司法院：相關制度更完善

刑事訴訟鑑定新制今起施行，有多項重大變革，司法院指出，新制使鑑定制度更完善。（記者楊國文攝）

刑事訴訟鑑定新制今起施行，有多項重大變革，司法院指出，新制使鑑定制度更完善。（記者楊國文攝）

2024/05/15 10:26

〔記者楊國文／台北報導〕 司法院今天表示，刑事訴訟法部分修正條文（關於鑑定部分）及增訂刑事訴訟法施行法第7條之19條，經總統公布於今天起施行，此次修法對於鑑定人的資格，與本案訴訟關係的之利益揭露、偵查中請求檢察官為鑑定、鑑定報告應包括的事項、當事人於審判中自行委任鑑定及費用負擔、為機關實施鑑定之自然人具名及使到庭以言詞說明、對專家學者徵詢法律上意見等事項，均加以明文規範，使我國鑑定制度更為完善。

多年來，鑑定對於刑事案件扮演相當重要的角色，司法院指出，此次修正條文關於（1）鑑定人於審判中應到庭以言詞說明（刑訴法第206條第4項、第5項）；（2）機關鑑定應由具鑑定人資格的人實施鑑定，並於鑑定前具結及應於書面報告具名、書面報告例外具特別可信性或經當事人同意者得為證據，當事人於審判中得聲請法院囑託機關鑑定，或負擔費用委任機關鑑定，並因鑑定之必要聲請交付關於鑑定之物（刑訴法第208條）；（3）法院得選任專家學者陳述法律上意見（刑訴法第211條之1），均為鑑定制度的重大變革。

司法院表示，為完善相關配套措施，司法院刑事廳已先行盤點新制施行可能面臨的問題與爭議，並自1月23日起，邀集實務常見的鑑定機關，包括法務部調查局、法醫研究所、警政署刑事警察局、憲兵指揮部刑事鑑識中心、海巡署偵防分署等機關，執掌鑑定或認證業務的相關部會，包括衛福部、交通部、環境部、農業部等，以及審、檢、辯、學等代表，召開4次「刑事訴訟鑑定新制諮詢會議」，彙整各界提供的意見與建議，研擬鑑定新制問答集，提供各界參考，以利新制的運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南殺警案二審激辯鑑定 法官：3個月後死刑是否合憲影響判決
2024/05/06 19:47

台南殺警案二審激辯鑑定 法官：3個月後死刑是否合憲影響判決
衝撞八堵所、巡路員釀2死！ 兇手身亡不起訴 報告揭「被害妄想發作」
2024/05/01 12:56

衝撞八堵所、巡路員釀2死！ 兇手身亡不起訴 報告揭「被害妄想發作」

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
納骨塔業者1400萬賄款沒收 額外付1400萬給伸港鄉公所
2024/05/01 16:08

納骨塔業者1400萬賄款沒收 額外付1400萬給伸港鄉公所
基隆「幹譙伯」毆鄰打到腦震盪 4月死亡官司結案
2024/05/13 14:25

基隆「幹譙伯」毆鄰打到腦震盪 4月死亡官司結案

《猩球崛起：王國誕生》全新首部曲上映
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播