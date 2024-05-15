刑訴鑑定新制今起施行多項重大變革 司法院：相關制度更完善

刑事訴訟鑑定新制今起施行，有多項重大變革，司法院指出，新制使鑑定制度更完善。（記者楊國文攝）

2024/05/15 10:26

〔記者楊國文／台北報導〕 司法院今天表示，刑事訴訟法部分修正條文（關於鑑定部分）及增訂刑事訴訟法施行法第7條之19條，經總統公布於今天起施行，此次修法對於鑑定人的資格，與本案訴訟關係的之利益揭露、偵查中請求檢察官為鑑定、鑑定報告應包括的事項、當事人於審判中自行委任鑑定及費用負擔、為機關實施鑑定之自然人具名及使到庭以言詞說明、對專家學者徵詢法律上意見等事項，均加以明文規範，使我國鑑定制度更為完善。

多年來，鑑定對於刑事案件扮演相當重要的角色，司法院指出，此次修正條文關於（1）鑑定人於審判中應到庭以言詞說明（刑訴法第206條第4項、第5項）；（2）機關鑑定應由具鑑定人資格的人實施鑑定，並於鑑定前具結及應於書面報告具名、書面報告例外具特別可信性或經當事人同意者得為證據，當事人於審判中得聲請法院囑託機關鑑定，或負擔費用委任機關鑑定，並因鑑定之必要聲請交付關於鑑定之物（刑訴法第208條）；（3）法院得選任專家學者陳述法律上意見（刑訴法第211條之1），均為鑑定制度的重大變革。

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司法院表示，為完善相關配套措施，司法院刑事廳已先行盤點新制施行可能面臨的問題與爭議，並自1月23日起，邀集實務常見的鑑定機關，包括法務部調查局、法醫研究所、警政署刑事警察局、憲兵指揮部刑事鑑識中心、海巡署偵防分署等機關，執掌鑑定或認證業務的相關部會，包括衛福部、交通部、環境部、農業部等，以及審、檢、辯、學等代表，召開4次「刑事訴訟鑑定新制諮詢會議」，彙整各界提供的意見與建議，研擬鑑定新制問答集，提供各界參考，以利新制的運作。

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