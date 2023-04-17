猖獗！彰化3個半月假投資詐騙95件 民眾損失逾1億元

彰化警分局長張明盛（左2）邀請轄內70位民意代表成立「打詐民意代表隊」，共同防阻詐騙。（圖由警方提供）

2023/04/17 15:47

〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙猖獗！彰化警分局轄區今年1月至4月16日止受理詐騙案件種類以假投資詐騙最多為95件，民眾財損金額高達1億1223萬元，為達到全面預防詐騙宣導的識詐作用，警方邀請轄內縣議員、鄉（市）民代表及村（里）長等70位民意代表成立「打詐民意代表隊」，並舉辦反詐騙座談會，將常見的詐騙手法依職業、年齡等資料分析，由「打詐民意代表隊」深入鄰里社區，發揮一傳十，十傳百的宣導功效，提升民眾防詐觀念，共同防阻詐騙。

彰化警分局統計，今年1/1至4/16轄內受理詐騙案類件數及金額最多者為假投資詐騙95件，財損金額高達新台幣達1億1223萬元，解除分期付款詐騙58件次之，財損金額834萬元。另外，彰化警分局今年1/1至4/16與金融機構及時攔阻詐騙案計93件、阻詐金額達3489萬元，不過攔阻失敗案件統計也有15件，攔阻失敗金額也達1405萬元。

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「打詐民意代表隊」多位民意代表也提出許多防詐議題意見及案例分享，縣議員莊陞漢及花壇鄉民代表陳新興希望透過中央修法加重詐欺罪刑責，遏阻詐騙案件的發生；縣議員黃千宴及許雅琳支持透過各級民意代表將最新詐騙手法傳遞給鄉親知道，避免被騙。

彰化市民代表吳淑敏分享信用卡小額刷卡詐騙手法；彰化市萬安里長高林秀祝提出希望金融機構也能加強民眾臨櫃匯款的關懷提問。

彰化警分局長張明盛指出，熱烈互動的座談會也提升「打詐民意代表隊」的宣導效果，畢竟警力有限，民力無窮，期望透過「打詐民意代表隊」深入鄰里社區，一定能守護鄉親財產安全，降低詐騙案件發生率。他並呼籲，當前詐騙猖獗，鄉親除了認識詐騙手法，最重要的是對於網路訊息跟不明電話、簡訊要心存懷疑，不貪圖來路不明的暴利、謹慎查證網路上不明身分，對於網路約定轉帳設定也要小心，有任何疑慮請撥打110或165求證，就能杜絕詐騙案件發生。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙猖獗，彰化警分局邀請轄內縣議員、鄉（市）民代表及村（里）長等70位民意代表成立「打詐民意代表隊」，共同防阻詐騙。（圖由警方提供）

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