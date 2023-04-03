臉書「投資詐騙」廣告肆虐 中市警局5個月函請下架2490篇

這種明顯是中國拍攝的「智能診股神器」短片廣告，近期大舉入侵台灣。（記者張瑞楨翻攝自YouTube）

2023/04/03 00:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣近年新興「投資詐騙」橫行，甚至是高學歷的中產階級，例如老師、醫師，都淪為被害人，騙徒又用臉書等社交平台，推播諸如「診股神器」的小廣告，是這種詐欺猖狂之因，台中市警局去年11月至上月底，就透過函請臉書下架2490篇疑似詐欺的投資貼文，高居全國各縣市警局之冠。

您是否於臉書，見到下述短片？一名打扮優雅的女士，進入計程車內，見「師傅」（司機，中國用語）正在啃麵包，女士說，「師傅，你看起來很慘」，「師傅」告訴女士，他的股票全部套牢，這位女士就介紹他，下載「大數據診股神器」（或智能診股神器），只要輸入購買的股票代碼，就能分析這支股票的前景。

請繼續往下閱讀...

這是人工智慧AI萬能？還是大數據太厲害？中市警局刑警大隊經濟組長吳柏寬，就曾追蹤這些短片，他發現是「掛羊頭賣狗肉」，行騙伎倆都一樣，對方會先要求加入LINE的投資群組，之後再下載APP，或到伺服器設於國外的網站，輸入資料建立帳戶，再把錢匯到指定帳戶，就會在網站或APP上，見到自己帳戶的獲利不斷攀升，胃口愈來愈大，投入資金愈多，等到大賺之後，想要把本金與獲利領出來，對方卻是「已讀不回」，帳戶內的錢與獲利都看得到，就是領不到。

他說，加入之後「會更慘」，不過，可能是這種來自中國的短片，說服力太低，近年台灣紛紛出現假冒名人的投資詐欺廣告，包括知名主播沈春華，「兆華與股惑仔」的投資理財節目主持人兆華，以及理財名人「股癌謝孟恭」，甚至連作家、節目主持人吳淡如，都被盜用於詐欺廣告，「貪念加上信任（崇拜）名人效應，詐欺成功機會就會大升」。

吳柏寬還發現一個有趣現象，詐欺手法與大環境息息相關，舉例而言，疫情初起，各國股市表現差，當時雖已出現新興「投資詐騙」，但件數與金額都不高，股市上揚後，這種詐欺就大行其道，顯示許多人都想搭「股市上漲的順風車」，卻反成被騙的肥羊。

警政署還發現，上述廣告短片、一頁式廣告，最常透過臉書散發，警政署已與臉書達成協議，台中市警局從去年11月至今年3月底，就通報給警政署，協調臉書下架高達2490篇涉詐的廣告貼文，其中又以「台股實戰分析」、「某某老師股友社」、「養套殺策略解密」、「股市高勝率心法、進群（LINE）免費，把握佈局時機」的廣告最多。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中市警局從去年11月至上月底，請臉書下架疑似詐欺的廣告，共計2490篇。（警方提供）

許多名人肖像被盜用於疑似「投資詐欺」的廣告。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法