四海幫組投資「生基位」詐團 至少5人共被騙3000萬

警方查扣1561萬多元、LV、香奈兒及愛馬仕等名牌包、勞力士手錶，以及生基特區商品簽收單、生基塔憑證等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2023/03/29 16:57

〔記者邱俊福／台北報導〕四海幫海鳴堂黃姓、彭姓分子為首的詐欺集團，涉嫌以投資「生基位」，再轉賣可獲利兩倍以上的話術，誘騙民眾投資，刑事局偵一大隊經長期蒐證，今天宣布偵破，逮黃、彭等16人送辦，初步清查至少5人受害，詐得金額高達3000萬元。

警方表示，該集團由成員扮演生基位仲介，向被害人宣稱有買家願意高價收購的詐欺話術，慫恿被害人投資「佛陀山生基位」、「光讚生基位」，鼓吹被害人投資後，再轉售，可得兩倍以上的獲利，隨後陸續讓被害人加購「土權、生基罐、科儀、石版」等產品，誘騙持續加碼。

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期間，該集團也會安排集團成員扮演假買家與被害人見面藉此取信被害人，待被害人購買後，即捏造各種理由致交易失敗，以此拖延交易，持續慫恿加購，最終斷絕聯繫，造成被害人血本無歸。

警方據報後，自今年1月至今，共執行3波緝捕行動，逮捕黃嫌等16人到案，查扣現金1561萬多元、汽車5部、LV、香奈兒及愛馬仕等名牌包3個、勞力士手錶1支，以及生基特區商品簽收單、生基塔憑證、石板提貨憑證、生基塔使用權狀、土地權狀、投資切結書、投資申請單、專任委託合約書及讓渡同意書等大批贓證物。

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