近月增加490件 假投資詐騙猖獗 月財損1.75億

詐騙集團利用專業財經節目及主持人欺騙投資者，這類被害民眾的財損金額僅一個月就高達一億七千萬餘元；圖為詐團與受害民眾對話。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/27 05:30

假冒財經主持人揪投資 女誤信被騙60萬

〔記者姚岳宏／台北報導〕假投資詐欺案近來有增多趨勢，詐騙集團更利用專業財經節目及主持人欺騙投資者，這類被害民眾的財損金額僅一個月就高達一億七千萬餘元；一名林姓女會計在臉書看到自稱非凡財經台「錢線百分百」主持人胡睿涵的社團，對方稱「保證獲利、穩賺不賠」，林女心動加入，被慫恿匯款投資，沒想到被詐六十萬元。

警呼籲慎選投資管道 獲利不合理應避開

警政署統計，今年二月十八日至三月十七日，假投資詐欺案發生四九○件，財損金額達一億七五四四萬餘元，經分析「假投資股票案」近來會增多，主要是因台灣期指及股票股價受國際影響下跌，讓詐團有機可乘，警方提醒應慎選投資管道，如獲利來源不明或獲利顯不合理情形，應避免投資，以免被騙。

請繼續往下閱讀...

中市四十八歲林女擔任會計，她加入自稱「胡睿涵老師」的LINE後，隨即有助理李小姐介紹「營業員小王」，提供網站網址給林女做為投資股票使用，還說為了保密，每週會更換投資網站網址，且須聽從李女指示才能賣股。

林女一到二月底共匯出六十萬元，沒多久平台帳面顯示獲利卅萬元，但當她要領回時，營業員小王卻稱林女違規操作，未經指示自行賣掉股票，需再匯款繳獲利五十％的保證金約十五萬元，才能解鎖帳號提領，最後竟封鎖帳號，消失無蹤。

被冒名的「錢線百分百」節目主持人胡睿涵，也在她臉書粉絲專頁發表聲明，請粉絲認明有藍勾勾的胡睿涵才是真的，並表示她不會主動邀請好友、絕不會帶會員操作、更不會自稱老師，呼籲只要有人以她名義邀請加入群組，就請封鎖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法