看得見拿不到！ 新興「投資詐騙」成詐術主流

警方偵辦詹醫師被詐騙案，抓到下游洗錢等小角色，沒抓到上游首腦。（警方提供）

2023/04/03 00:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕您在臉書中，是否見過「大數據診股神器」、「股市高勝率心法、進群（LINE）免費，短期獲利不是夢」的廣告？這很可能就是近年新興的「投資詐欺」，不少人誤信此一迅速致富的騙局，先下載APP，或於來路不明投資網站建立帳戶，匯款投資後，也確實見到帳戶內的利潤迅速翻升，卻是「看得到、拿不到」，甚至有醫師被騙2300萬元。

台中市警局統計發現，這2年間，新興的「投資詐欺」已經擠下「網路購物」、「分期付款」等詐欺手法，「投資詐欺」的件數與單筆受騙金額，都躍居第一名，警政署也警覺此一新興騙術的危害，上月間廣發手機簡訊，「加LINE投資風險高，投資廣告勿輕信，下載APP、加LINE好友或註冊網站投資必有詐」，希望能壓制此惡行。

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台中市警局刑警大隊經濟組長吳柏寬，就以台中市的案件分析說，新興「投資詐欺」已連續2年（2021與2022年），成為中市件數最多的詐欺類型，2021年共389件，總金額1億1573萬餘元，平均每件將近30萬，去年2022年為339件，總金額85145萬餘元，平均每件逾25萬元，不論是件數、金額，都居中市各種詐欺之首。

至於第2名，是已十多年歷史，老掉牙的「解除分期付款」，第3名則是「假網拍」（在網拍平台售物，買家匯款後不出貨，或出假貨濫竽充數），歷史悠久的騙術「猜猜我是誰」則是第4名。以「假網拍」為例，去年有163件，件數雖不低，但失金總額為956萬餘元，平均一件5萬8000餘元，遠低新興「投資詐欺」的25萬元。

刑事警察局中部打擊犯罪中心公布一個值得警惕的案例，詹姓醫師先加入名為「外匯投資LINE群組」，裡面有自稱投顧老師與會員的騙子約50人，他們唱雙簧吹噓投資外匯、股市與黃金，收益極豐厚假象，詹醫師忍不住誘惑，加入「Tyson Global」投資網站，先匯款300萬元試水溫，不到一週獲利60萬元（20％），對方也「口頭」願意讓他取回本金與獲利。

詹醫師放下戒心，野心大爆發的他，一口氣投入2000萬元，不到2週獲利高達一倍，大賺2000萬元，帳面總金額4000多萬元，他想獲利了結，騙徒卻要他先繳納500萬元保證金，詹不願意繳，對方遂已讀不回，這些錢都領不回來，中打發現詹醫師匯至人頭帳戶的錢，層層轉匯到28個人頭帳戶，只抓到下遊洗錢車手，抓不到首腦，這些錢也可能追不回來。

中市警局刑警大隊偵一隊長謝岳熹也提供類似案例，李老師見到股友社小廣告，加入一個投資的LINE群組，又再加入一個投資網站，該群組盜用某跨國公司執行長之名，這位執行長是台灣人，老師認為成功企業人士操盤，絕對沒有問題，陸續投入1000多萬元，很快獲利8萬美元（約台幣240萬元），但卻領不回來，境遇與詹醫師完全相同，氣得寫電子郵件向執行長討錢，執行長委託朋友向警方報案，警方發現詐欺源頭是柬埔寨，卻也就到此斷線，目前還在偵查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中市警局從去年 11月至上月底，透過警政署，請臉書下架2490篇疑似投資詐欺的廣告貼文。（警方提供）

中市警局近年把防杜新興投資詐欺（圖後，圖右），列為工作重點。（警方提供）

警政署上月傳簡訊給國人，提醒新興的投資詐欺。（記者張瑞楨攝）

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