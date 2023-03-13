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    分享假投資詐騙「養套殺」案例 刑事局：保證獲利絕對假

    警方分析假投資詐騙「養套殺」過程，警告民眾高獲利必定伴隨高風險，聽到穩賺不賠、百分之百獲利必定是詐騙。（記者鄭景議翻攝）

    警方分析假投資詐騙「養套殺」過程，警告民眾高獲利必定伴隨高風險，聽到穩賺不賠、百分之百獲利必定是詐騙。（記者鄭景議翻攝）

    2023/03/13 16:14

    〔記者鄭景議／台北報導〕近年假投資詐騙層出不窮，刑事局今分享近期兩民眾因假投資受害案例，分析假投資詐騙「養套殺」過程，警告民眾高獲利必定伴隨高風險，聽到穩賺不賠、百分之百獲利必定是詐騙。

    今年1月中旬，一名蔡姓女子在家中上網瀏覽臉書，看到一則有關投資黃金網頁廣告，由於蔡女本身對理財議題具有濃厚興趣，便主動留言詢問，歹徒立即回覆可先加入專業指導員LINE好友，並傳送假投資網址要求蔡女點擊並註冊帳號加入會員，指示蔡女需先匯款到指定帳戶購買網站購物金，才能購得黃金。

    初期蔡女帳戶顯示獲利新台幣8萬元，而向客服人員申請提領獲利，但客服人員又表示需先繳納手續費才能進行提領，蔡女便依指示再度轉帳19筆匯款，直到蔡女帳戶金額顯示為零，才驚覺遭到詐騙。

    另一名杜姓退休人員，偶然使用手機發現LINE ID：股票導師將他加入好友並分享台股投資標的資訊，後又推薦助理LINE加好友，提供操盤資訊及黃金買賣保證獲利等訊息，並告知可透過黃金買賣交易APP（metatrader 4），同樣須先匯款至指定帳戶後才能儲值金額操盤買賣。

    直到杜姓退休人員想出金取回獲利時，歹徒告知必須給付佣金，且無法從APP餘額扣款，須再匯款至另一指定帳戶，最後杜姓退休人員發覺申請出金連結已關閉網頁，才確認自己遭到詐騙集團毒手。

    刑事警察局表示，此類假投資詐騙層出不窮，初期會讓被害人投入小額本金並順利申請出金，使被害人放下戒心，等到被害人加碼投資後，便開始以需先扣稅或繳納手續費、保證金等各種理由拖延出金，後續網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸，提醒民眾勿輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，無穩賺不賠、保證獲利的情形，切勿拿自己的荷包做試驗。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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