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    全世界只10人！誆稱要奉上1160萬 「超幸運」7旬翁差點中計

    台中市傅姓老翁臉書認識自稱在義大利當律師的的老婦人，對方誆稱欲捐善款1000多萬元到老翁名下的社福團體，但得先支付手續費，老翁不疑有他，到銀行匯款時，幸被機警行員發現阻止。（警方提供）

    台中市傅姓老翁臉書認識自稱在義大利當律師的的老婦人，對方誆稱欲捐善款1000多萬元到老翁名下的社福團體，但得先支付手續費，老翁不疑有他，到銀行匯款時，幸被機警行員發現阻止。（警方提供）

    2023/05/22 12:19

    〔記者許國楨／台中報導〕詐團行詐無極限，連社福團體也不放過！台中市71歲傅姓老翁臉書認識自稱在義大利當律師的的老婦人，誆稱稱欲捐善款35萬歐元（約新台幣1160萬元）到老翁名下的社福團體，強調全世界僅抽中10人，在台灣只抽到傅姓老翁，但得先支付手續費，老翁不疑有他，到銀行匯款時，幸被機警行員發現有異通報警方，及時保住荷包。

    台中市第一警分局民權派出所上週五接獲報，傅姓老翁疑遇詐需警方協助，警員李泰霖立即趕往了解原委，原來老翁日前透過臉書認識一名自稱是義大利的女性律師主動加好友，該律師以中文傳訊息自稱已80幾歲，先生離世多年、膝下無子，有意將名下財產中的35萬歐元捐贈予老翁名下的社福團體。

    但詭異的是，對方卻要求老翁先行支付捐款的手續費120歐元至指定帳戶內，老翁不疑才到銀行準備臨櫃匯款，還堅信不疑的向李員表示「我超幸運，因為律師說會捐款給各個國家內的十名幸運兒，台灣部分我是10位的其中一位」，還出示手機對話內容取信李員同時供檢視。

    「這是騙人的，千萬不要匯！」李員發現聊天紀錄中有諸多不合理現象告知老翁，並苦口婆心勸誡這是詐騙集團慣用的伎倆與話術，一度還堅持有匯款的老翁始恍然大悟，認清真相係詐騙集團所為，連忙向李員道謝。

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