基隆受監護處分人逃脫事件 法務部：全力推動司法精神醫院

法務部今下午舉辦「新任部長、次長與媒體記者茶敘」記者會時，新任部長鄭銘謙（圖中）、新任政務次長黃世傑（圖右）及留任的常務次長黃謀信（圖左），接受媒體採訪。（記者王定傳攝）

2024/05/22 20:53

〔記者王定傳／台北報導〕犯下殺人未遂案受監護處分的簡姓男子，19日從基隆市某醫院脫逃，逃逸路線橫跨基隆與雙北，逃亡4天，今晚終於落網。法務部今下午舉辦「新任部長、次長與媒體記者茶敘」記者會時，新任部長鄭銘謙表示，這起脫逃事件，會令民眾感受到威脅，除北檢第一時間已全力通緝中，法務部也將全力推動司法精神醫院，在醫院完工前，將盤點、協助檢視現在收治受監護處分人機構的安全維護是否到位。

鄭銘謙表示，目前還在興建中的司法精神「醫院」共規劃300床，配合「北、中、南、東」4處與醫療機構合作的司法精神「病房」共188床，希望可以讓受監護處分人得到更好的照顧；而在司法精神「醫院」尚未完工前，則有賴於收容機構做好安全維護措施、避免脫逃事件發生。

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法務部表示，這起脫逃事件，是法務部委由地檢署與醫院簽約的監護處分處所，非法務部建置的司法精神病房；而全台目前受監護處分人共224人，其中有在機構中執行的受監護處分人共186人。

法務部檢察司長郭永發表示，將盤點這些處所的安全維護設備是否有再優化之處，並函請檢察官於視察受監護處分人時，應一併檢視監護處分執行處所的安全維護設備是否有不足之處，並予以建議，納入未來是否繼續擇定該醫療機構作為執行處所的考量因素。

郭永發進一步指出，興建中的司法精神「醫院」，共規劃300床，預計於2025年完工，2026年3月開始收治受監護處分人，至於司法精神「病房」，全台共有4處，分別於「北、中、南、東」醫療機構設置病房，合計188床，其中，南部病房已於2022年12月開始收治、東部及北部病房預計下半年開始收治、中部病房明年也會開始。

郭永發表示，相信司法精神病院、病房建置完成，監護處分安全性會更加完整，因法務部與衛生福利部分工，關於醫療設備、醫療人員是衛福部提供，安全設備、安全人員訓練則是委由矯正署處理，安全性會更加完備。

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