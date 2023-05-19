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    廚師扮妻網釣人夫 騙火山孝子匯款102次

    廚師扮妻網釣人夫，騙火山孝子匯款102次！新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    廚師扮妻網釣人夫，騙火山孝子匯款102次！新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2023/05/19 19:03

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹30歲呂姓廚師假借妻子名義，上網「找人夫談」釣上黃姓男子，謊稱打離婚官司、車禍等名義，騙得黃男匯款多達102次，總詐騙金額146萬8千餘元，新竹地院依詐欺罪將他判刑1年，犯罪所得全數沒收，事後呂男妻子得知真相也憤而離婚求去。

    法官調查，30歲的呂男在2019年12月30日早上，假藉妻子蔡女名義以網路假交友方式，以暱稱為「找人夫談」帳號，在「UT home聊天室」認識黃男，並以通訊軟體LINE暱稱為「星」的帳號加入黃男為好友，自此即陸續向黃男訛稱：因與前夫打離婚官司亟需資金、遭逢車禍在家休養等理由需款甚急云云，並傳送蔡女身分證、健保卡、甚至兒子健保卡，以及蔡女的銀行存摺封面照片取信黃男。

    黃男信以為真，從當天起一直到2021年4月為止，共匯款多達102次至呂男所指定的帳戶內，總金額146萬8千餘元。後來經黃男打蔡女手機號碼聯繫，驚覺遭詐，才報警處理。事後蔡女也憤而求去，與呂男離婚。

    法官審酌呂男正值青壯，身強體健，不知勉力謀事，依循正途以獲取財物，竟為一己私利，而為詐欺犯行，造成被害人財產損害，實屬不該，最後依詐欺取財罪判刑1年，犯罪所得146萬8千餘元沒收。

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