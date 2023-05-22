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    又是投資詐騙！警逮3名年輕車手全羈押

    又是投資詐騙，西螺分局逮捕3名車手，移送雲林地檢署複訊後聲押獲准。（西螺分局提供）

    又是投資詐騙，西螺分局逮捕3名車手，移送雲林地檢署複訊後聲押獲准。（西螺分局提供）

    2023/05/22 09:19

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕又是投資詐騙！雲林1名女子在臉書觀看投資平台，並加入LINE的投資群組，前後透過匯款、面交5次，共遭騙500萬元，因沒錢要向兒子借錢，家人察覺有異報警，警方將計就計埋伏在超商，見車手出現取款一擁而上，將車手壓制在地，隨後又逮捕2名車手，移送雲林地檢署偵辦聲押獲准。

    西螺分局指出，婦人在臉書觀看投資平台，在詐騙集團遊說下加入LINE群組，過程中婦女陸續在各家銀行匯款及在西螺超商面交，每次約60萬至300萬元不等，總計約500萬元。

    婦女存款被騙光，想跟兒子借錢投資，家人覺得奇怪，進一步詢問驚覺媽媽遭詐騙，向警方報案，員警在婦人同意下，繼續與詐騙集團約定在西螺某家超商面交110萬元。

    詐騙集團車手依約定時間抵達，與婦人碰面取款，埋伏員警見狀立即上前將40多歲車手壓制在地，隨後調閱相關資料再逮捕2名20多歲車手，3人都被收押，警方擴大偵辦是否有其他被害人。

    西螺分局長曾冠螢表示，近來「投資詐欺」猖獗，甚至冒用許多名人的名義，多以「穩賺不賠」、「投資報酬高」等標語，吸引民眾加入特定群組或社團後，再透過各種話術引誘民眾，逐步掉入詐騙集團設下的投資陷阱，發現受騙時，損失金額都很大，提醒民眾不要隨意加入各種投資群組、社團。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    西螺分局員警埋伏在超商見車手前來取款時上前壓制在地。（西螺分局提供）

    西螺分局員警埋伏在超商見車手前來取款時上前壓制在地。（西螺分局提供）

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