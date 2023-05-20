全套胖達制服上身 警扮外送員逮車手

員警假扮外送員站在路邊完全沒有違和感。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/20 17:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕70歲游姓婦人日前接獲詐騙老梗「猜猜我是誰」電話，但游婦仍將電話中人誤認為女兒，對方要求百萬買房，希望游婦先給32萬，新北市板橋警分局沙崙派出所獲報即刻識破詐騙，並派員扮演「foodpanda」外送員前往交錢地點埋伏，順利將17歲蕭姓車手逮捕，守住游婦的存款。

據了解，游婦確實有個在外工作的女兒，也剛好近期她與女兒有討論過要不要買房。18日下午，游婦接到詐騙電話，誤認電話中的女聲就是女兒，電話中人向游婦稱想要買房子需要100萬，先向游婦商借32萬，並會請朋友到約定地點拿取。

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游婦心裡還是覺得有些怪，於是跑到沙崙派出所向警方確認，副所長戴明剛向游婦解釋，她這是遇到老梗詐騙，同時將計就計，部屬查緝行動逮車手。

沙崙所派員穿上整套foodpanda標誌性的桃紅色制服，騎車戴著安全帽尾隨游婦至板橋區篤行路案二段觀察，果然等到17歲蕭姓車手前來取款，這時假扮外送員的員警即刻亮出身分上前，埋伏在附近的一眾員警接著一擁而上，最終順利將蕭姓車手逮捕。

蕭姓少年向警方供稱，他透過網路廣告找到這個工作，但沒想到卻是加入詐團，警詢後依詐欺罪嫌將蕭少移送法辦。板橋警分局長黃南山表示，類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站、165反詐騙臉書上都有詳細介紹，提醒民眾接到自稱親友欲借款的電話，民眾千萬莫心急，先冷靜求證，或撥打165反詐騙專線向警方諮詢，以保障財產安全。

警方順利保住游婦的32萬現金。（記者徐聖倫翻攝）

整套foodpanda制服、裝備成了警方辦案利器。（記者徐聖倫翻攝）

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