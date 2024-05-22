高虹安涉貪憂有罪停職影響45萬市民 法官：獨立審判

台北地檢署審理新竹市長高虹安涉貪案開庭辯論。（記者王藝菘攝）

2024/05/22 19:11

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理新竹市長涉貪案，今下午開始辯論，高虹安坦承自己有於零用金制度上有道德瑕疵，但不應該當7年以上的貪污重罪，此案深受全國關注，法律的問題應交由法律解決，雖然新竹市長選前6週被天天爆料捕風捉影追打，最終新竹市民還是選擇了她當市長，此案若她以貪污判刑，會面臨停職，且無法救濟，就算僅判偽造文書，也會造成很多的討論，此案已經不是她一個人的事，也關係到45萬新竹市民，請合議庭公正審判；審判長廖建傑回稱：「這點請你放心，合議庭一定會獨立審判」。

高虹安說，她原本從事科技業，進入立法院後，如果自己一開始就想挖錢、貪助理費這些小錢，應該沒有太多時間問政，就職第一年就不會獲公民團體評鑑為新任立委表現第一名；她因抽到李俊俋的辦公室而認識李的前助理「兔姐」黃惠玟，黃提議零用金制度，她3度請黃多方確認合法性，黃打包票只要用於公務就合法；高也不想出面找其他助理談回捐，因為不想讓助理認為是強迫捐款，她也感謝助理一路協助她全力問政。

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高虹安說，若黃惠玟未建議，她壓根不會知道在立院行之有年的零用金制度，她向兔姐再三確認合法性，基於信賴兔姐而同意採行，她的助理都有實際加班，時數皆超過時數上限，有資格合法申報請領加班費，也有在申請單簽名蓋章，她才核批，有請領的真意，沒有虛偽浮報，且也有助理證稱是合意回捐。

高虹安指出，檢察官一直在扣她挪為私用的帽子，但她在上任前就先給陳奐宇3000元，言明用來支付代墊的早午餐、飲料等費用，這不僅在立院、在民間企業也是人之常情，重點是有沒有還錢，她自始就在群組表明助理若有幫她代墊，一定要登記請款，若她有意將零用金當作自己的錢，何若要讓只認識一個月的兔姐來記帳審核。

高虹安說，在庭助理們都知道她不喝咖啡，但零用金仍買了咖啡機，也有買咖啡的消費，可見她並非把零用金當做她的私款；至於早午餐，假設吃了10餐，兔姐只拿6餐的發票請款，誰會記得其餘4餐吃了什麼。

高虹安認為自己相當冤枉，若她真的很認真看帳，連10元都在計較，怎會讓其中數萬元不知去向？她質疑兔姐帳本帳目的真實性與準確性，也否認每月看薪資作帳表，她說她看到的是紙本的列印帳，並已畫好每筆代墊帳目及加總，須由她和兔姐認定是公款才會動用零用金。

提到高辦裝潢費，高虹安說助理皆有討論配置、格局、風格等需求，扣除立院補助後，由高和李忠庭協議各付一半，她若要以助理加班費相抵，一開始就可以拿錢，不必作帳籌錢；後來兔姐體恤李忠庭，從零用金分2筆給李16.8萬元，高認為這不應視為她的不法意圖。

高虹安說，她在本案一再被栽贓抹黑，市長選舉前6週每天連續報導，審理期間也有報導以卷內沒有的事證來指稱她教唆助理滅證，也有助理證稱是看了媒體才知道她挪為私用。

高說，她知道自己在本案有道德瑕疵，若這不該當於7年以上的貪污罪刑，若她殺人、偷東西、真的做 了不該做的事，她一定接受處罰，但本案她當時接收的資訊都是認為合法，不懂自己詐欺了什麼；當時她認為助理加班費是立委的裁量空間，有人員離職、加入時皆會調整，並非浮報，期間也有人加薪。

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