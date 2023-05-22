美體小舖台灣區創辦人驟逝 醫美診所負責人這下慘了

美體小舖台灣區創辦人黃慧娟（左）2021赴法漾診所接受美容療程，突昏迷倒地，2個月後不幸離世。（資料照，取自The Body Shop臉書）

2023/05/22 10:19

〔記者溫于德／台北報導〕「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟2021年到「法漾診所」接受美容療程，卻在廁所昏迷，搶救2個月後不幸病逝，黃女兒子事後向診所傅姓負責人及林姓護理師求償500萬元。台北地院民庭認定兩人應連帶賠償371萬多元；可上訴。兩人另因違反醫師法起訴，北院刑庭定本週四宣判。

2021年7月23日，黃慧娟赴法漾診所接受美容療程，突然昏迷倒地，送馬偕醫院搶救後一度恢復生命徵象，但仍陷入昏迷，直到9月30日不幸離世。黃女兒子質疑母親死亡與診所醫美療程有關，對傅姓負責人與林姓護理師提起刑、民事告訴。

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北檢根據法醫相驗結果發現，黃女死因是心臟結構問題，造成心因性休克，屬於自然死亡，難證明黃慧娟有接受侵入性治療或因而昏倒等事證，2022年2月一度將傅、林不起訴。

經黃女兒子聲請再議，高檢署發回北檢續查後，檢方查出傅、林並沒有醫師執照，卻執行侵入性醫美療程，事後還在治療紀錄上造假，寫上「臉部保濕」、「臉部保養X1」等不實療程。

檢方再勘查二人經手過的相關療程紀錄後，查出2020年3月至去年8月間，二人曾對黃女及案外人林姓女子施打玻尿酸、埋線等諸多需有醫師執照才可執行的侵入性醫美療程，依違反醫師法起訴二人。北院刑庭定本週四宣判。

民事部分，黃女兒子提告求償500萬元。傅姓負責人透過律師解釋，7月23日是林姓護理師詢問黃女是否進行護膚保養，黃同意後因進入洗手間更衣許久，被林女發現昏倒在內，並立刻叫傅等人將黃抱到床上，替黃進行CPR等急救，因此，傅當天並未替黃做任何醫美療程或侵入性醫療。

律師強調，馬偕醫院製做黃女的病例僅記載其臉部瘀青在臨床上有多種可能性，並不一定因「外來物注射」所致，所以傅沒有沒有賠償責任。林女同樣透過律師辯稱，黃女是因自身冠狀動態路徑異常，心臟病發導致心因性休克致死，死亡結果無關林女。

北院民庭根據傅姓負責人在刑案自承，曾於2021年8月5日在診所內替黃女等人施打玻尿酸、胎盤素、肉毒桿菌及埋線等醫療行為，認定沒有醫師執照的傅確實在診所內進行侵入性醫療行為。

且黃女的醫療紀錄被丟棄重製，無從依原有醫療紀錄確認診所曾進行何種醫療行為，以及處置是否得當，若送請專業鑑定，也無法判斷欸被告兩人處置是否得當，故基於誠信原則並考量當事人間的公平，應認定黃女兒子主張為真，即被告二人違法替黃女實施侵入性醫療行為，造成黃女在診所內休克倒地、無呼吸心跳。

北院最後判被告二人應連帶賠償醫藥費、看護費、不能工作薪資損失共71萬5190元，加上精神慰撫金300萬元，總計371萬5190元。

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