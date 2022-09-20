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    逆轉！ 美體小舖創辦人醫美診所昏迷死亡 負責人、護理師起訴

    黃慧娟（左1）曾出席品牌活動。（取自The Body Shop臉書）

    黃慧娟（左1）曾出席品牌活動。（取自The Body Shop臉書）

    2022/09/20 13:13

    〔記者錢利忠／台北報導〕「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟去年到「法漾診所」接受美容療程，卻在廁所昏迷，搶救2個月不幸病逝，黃慧娟兒子事後控告診所傅姓負責人及林姓護理師涉過失致死，台北地檢署認定黃女為自然死亡，一度將2人不起訴，經高檢署發回續查後，北檢查出2人沒醫師執照，卻涉嫌執行侵入性醫美，改依違反醫師法起訴2人。

    去年7月23日，黃慧娟赴「法漾診所」接受美容療程，卻突然昏迷倒地，被送至馬偕醫院搶救後，雖一度恢復生命徵象，但仍陷入昏迷，直到9月底不幸離世；黃女兒子質疑母親的死與診所療程有關，控告診所負責人、護理師涉嫌過失致死。

    北檢根據法醫相驗結果，發現黃女的死因為心臟結構問題，導致心因性休克，屬於自然死亡，難證明黃慧娟有接受侵入性治療或因而昏倒等事證，將傅、林2人不起訴。

    黃女兒子不服北檢調查結果，向高等檢察署聲請再議，經發回北檢續查後，檢方查出傅、林2人並沒有醫師執照，卻涉嫌執行侵入性的醫美療程，且事後還在治療紀錄上造假，寫上「臉部保濕」、「臉部保養X1」等不實療程。

    對此，黃女兒子也曾質疑，該診所的病歷，只有黃女的病歷上紙張是全新的，且字跡工整，懷疑診所事後偽造病歷上的療程。

    檢方勘查2人經手過的相關病例後發現，2020年3月至去年8月5日間，2人曾對黃女及案外人林姓女子，分別進行施打玻尿酸、埋線等諸多需有醫師執照才可執行的侵入性醫美療程，認定2人涉嫌違反醫師法的罪證明確，至於2人另涉嫌過失致死罪的部分，仍持續偵辦中。

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