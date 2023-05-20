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    採菊140萬！女友熟睡叫不醒 男友乘機走後門噴鉅款和解

    盧男趁女友熟睡，乘機採菊花走後門性侵，狂噴140萬元和解。（資料照）

    盧男趁女友熟睡，乘機採菊花走後門性侵，狂噴140萬元和解。（資料照）

    2023/05/20 23:47

    〔記者吳政峰／台北報導〕盧姓男子得悉女友小詩（化名）工作疲勞，返家睡覺就不易醒來，竟見她熟睡兩度性侵，其中一次還侵入肛門，痛得小詩驚醒，堅持提告。盧男見代誌大條，噴了140萬元求饒，才獲得小詩原諒。高等法院考量雙方已和解，日前依乘機性交罪判他2年刑，緩刑3年，參加性別平等法治教育課程3場次。

    盧男與小詩交往，偶爾會到彼此的住處過夜，因而知道對方的生活習性。盧男得悉小詩工作繁重、勞累，回家只要一睡著就不省人事，陷入熟睡狀態，不易醒來。

    2020年間，盧男到小詩家過夜，睡到一半睜眼，見小詩熟睡，叫也叫不醒，竟脫掉她的內褲，在未獲得同意下強行性侵。小詩驚醒赫見盧男對她嘿咻，氣得痛斥一頓。

    原以為只是偶發事件，小詩不想追究，沒想到一個月後某日深夜，她再度與盧男共枕眠，熟睡時突然覺得肛門劇痛，趕緊睜眼查看，發現盧男故技重施，此次還趁她昏睡時走後門，當場氣炸，不願忍辱堅持提告。

    盧男得知乘機性交屬於重罪，趕緊向小詩求饒，小詩念及兩人情分，索討140萬元賠償金，換取原諒並同意給予緩刑。盧男同意，當場開出140萬元業務專用支票。

    高院指出，盧男已坦承犯行，與小詩達成和解，和解筆錄載明「告訴人同意不再追究本案之民事、刑事責任，並願原諒被告並給予被告緩刑自新之機會」；小詩亦當庭陳稱：「如和解筆錄所載我會原諒被告，如果可以諭知被告緩刑的話可以給被告緩刑的機會，因為被告尚有小孩需要照顧，我希望小孩的身邊有父親照顧」，堪認盧男確實努力彌補過錯。

    高院認為，盧男已得到小詩原宥，所為尚非達罪無可赦的嚴重程度，符合刑法第59條「情堪憫恕」規定，遂酌量減輕其刑至2年，諭知緩刑3年，參加性別平等法治教育課程3場次。可上訴。 兩人對簿公堂後，以分手收場。

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