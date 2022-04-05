恐怖！移工不滿「被分手」性侵女友 事後傳偷拍性愛片恐嚇

恐怖情人不滿被分手，不僅性侵女友且傳偷拍的兩人愛愛影片，恫要兩人一起死，該越籍移工被南投地院法官判處3年6月等徒刑。（記者陳鳳麗攝）

2022/04/05 17:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕恐怖情人！南投縣劉姓越南籍移工疑似因不滿擔任工廠女宿舍管理員的女友提分手，當晚偷闖女生宿舍，等到女友回來時強拉進入、鎖門、毆打，再強拉到他的房間剝掉衣物性侵，劉姓移工一度因女方反抗而不舉，竟還叫女友「幫忙」，最後仍性侵得逞。隔日再傳他偷拍兩人做愛的影片給女方，並恫嚇「明天我們一起死吧」。南投地院以侵入住宅強制性交、恐嚇危害安全等罪，判劉姓移工有期徒刑3年6月、拘役20日，執刑完後驅逐出境。

劉姓男子是合法入境到南投縣某工廠工作，認識了擔任工廠女宿舍管理員的女友，去年5月兩人感情生變，女友即不讓他進入位於女生宿舍的房間，當月下旬某日白天，相約到工廠附近的公園談分手，但劉男不肯，兩人不歡而散。

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劉男不滿「被分手」，由愛生恨，當晚搶先回到工廠，隨即潛入女生宿舍，見女友返回，一把抓拉進空無一人的女舍房間，並鎖門毆打女友的臉和胸部，不斷地說：「為什麼沒有開門？你想死嗎？如果你想死，我就讓你死。」

劉男一不做二不休，隨即拉女友到不遠處的男生宿舍，拉到自己的房間，當時旁邊房間還有其他外籍移工，女子怕驚擾到其他同事，不敢呼救，劉男將房門鎖上，將女友拉到床上，強行剝去其衣物，壓在女生身上欲性侵，但因女友強烈掙扎反抗，劉男不舉，還強逼女友幫他口交後，性侵得逞。

劉男隔日還用通訊軟體LINE上傳某日偷拍的性愛影片給女友，恫嚇「明天我們一起死吧」，女友害怕至極而鼓起勇氣報案。

南投地院法官審理，判決劉男依侵入住宅強制性交罪處有期徒刑3年6月；另又以恐嚇危害安全罪名，處拘役20天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，而劉男在執刑完畢後，驅逐出境。

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