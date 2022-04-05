被控性侵同胞女同學5度得逞 來台印尼男大生判5年2月

印尼男大生來台就學被控性侵同國籍女大生，5次性侵得逞判5年2月。（情境圖）

2022/04/05 00:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕來台就讀某大學的印尼籍男子阿托（化名）被控多次性侵同國籍的女大生，雙方曾是男女朋友，女方因抗拒遭毆傷，他還傳送分手前拍下女方私密照要脅，讓女方擔心照片外洩前往旅館赴約又被強迫性侵；事後被害人報警逮人，被告原點頭承認，後改口稱雙方仍是男女朋友，一開始女友曾說不要，但後來同意發生性行為，反指通譯老師弄錯；高雄地院法官不採信，判應執行刑5年2月，可上訴。

判決書指出，被告與被害人均為印尼籍來台學生，2018年間在南部某大專院校就讀，並成為男女朋友，當年5月某晚，兩人到高雄市一間旅館房間內，被告不顧對方拒絕及推阻，違反其意願以強暴方式強制性交得逞1次。

請繼續往下閱讀...

被告又趁女友在某校4樓教室外走廊向他提出分手要求時，涉嫌將她拉進教室旁女廁內，不顧拒絕及推阻，以手摀住她的嘴巴，前後性侵3次。

不久，被告傳送自己先前與被害人的私密照，女方擔憂私密照片遭被告外洩，答應被告前往台南市某旅館，被告不顧對方出聲拒絕及推阻，徒手掐其脖子並毆打，然後霸王硬上弓性侵、口交得逞，期間因強暴方式致她額頭擦挫傷、頸部擦挫傷及鈍挫傷、胸腹部鈍挫傷、背臀部鈍挫傷、左手多處瘀青、四肢多處鈍挫傷。

被告原向警方點頭坦承性侵，事後翻供改口稱被害人雖然拒絕，但後來有同意與他性愛，法官不採信他的說法，依強制性交罪嫌，判刑5年2月，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法