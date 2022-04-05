為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被控性侵同胞女同學5度得逞 來台印尼男大生判5年2月

    印尼男大生來台就學被控性侵同國籍女大生，5次性侵得逞判5年2月。（情境圖）

    印尼男大生來台就學被控性侵同國籍女大生，5次性侵得逞判5年2月。（情境圖）

    2022/04/05 00:27

    〔記者黃良傑／高雄報導〕來台就讀某大學的印尼籍男子阿托（化名）被控多次性侵同國籍的女大生，雙方曾是男女朋友，女方因抗拒遭毆傷，他還傳送分手前拍下女方私密照要脅，讓女方擔心照片外洩前往旅館赴約又被強迫性侵；事後被害人報警逮人，被告原點頭承認，後改口稱雙方仍是男女朋友，一開始女友曾說不要，但後來同意發生性行為，反指通譯老師弄錯；高雄地院法官不採信，判應執行刑5年2月，可上訴。

    判決書指出，被告與被害人均為印尼籍來台學生，2018年間在南部某大專院校就讀，並成為男女朋友，當年5月某晚，兩人到高雄市一間旅館房間內，被告不顧對方拒絕及推阻，違反其意願以強暴方式強制性交得逞1次。

    被告又趁女友在某校4樓教室外走廊向他提出分手要求時，涉嫌將她拉進教室旁女廁內，不顧拒絕及推阻，以手摀住她的嘴巴，前後性侵3次。

    不久，被告傳送自己先前與被害人的私密照，女方擔憂私密照片遭被告外洩，答應被告前往台南市某旅館，被告不顧對方出聲拒絕及推阻，徒手掐其脖子並毆打，然後霸王硬上弓性侵、口交得逞，期間因強暴方式致她額頭擦挫傷、頸部擦挫傷及鈍挫傷、胸腹部鈍挫傷、背臀部鈍挫傷、左手多處瘀青、四肢多處鈍挫傷。

    被告原向警方點頭坦承性侵，事後翻供改口稱被害人雖然拒絕，但後來有同意與他性愛，法官不採信他的說法，依強制性交罪嫌，判刑5年2月，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狼師性侵13少女害8人懷孕 法院判處死刑
    2022/04/05 00:06

    狼師性侵13少女害8人懷孕 法院判處死刑
    死囚邱和順被男獄友控告性侵 新北檢分案偵辦中
    2022/04/01 15:28

    死囚邱和順被男獄友控告性侵 新北檢分案偵辦中

    沛納海大膽創新 引領錶壇環保風潮
    含一下80萬！工程師見酒醉男同事凍未條 推輪椅「撿屍」開房
    2022/04/01 13:05

    含一下80萬！工程師見酒醉男同事凍未條 推輪椅「撿屍」開房
    被已婚女老師帶到台灣「硬上」 日本早稻田男大生提告求償
    2022/04/01 06:06

    被已婚女老師帶到台灣「硬上」 日本早稻田男大生提告求償
    從冷氣窗口爬進屋！性侵、猥褻未成年姐妹花 判吃8年半牢飯
    2022/03/31 23:38

    從冷氣窗口爬進屋！性侵、猥褻未成年姐妹花 判吃8年半牢飯
    輪流性侵還嗆「我要強暴妳」 2男強制性交判刑
    2022/02/28 20:00

    輪流性侵還嗆「我要強暴妳」 2男強制性交判刑
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播