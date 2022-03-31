被已婚女教授帶到台灣「硬上」 日本早稻田男大生提告求償

日本早稻田大學一名男研究生到法院提告，控告已婚女副教授趁著帶他到台灣出差強迫發生性關係。示意圖，非新聞事件當事人。（情境照、法新社；本報合成）

2022/03/31 23:59

首次上稿 22:35

更新時間 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本早稻田大學一名25歲男研究生3月25日到東京地方法院提告，指控同校一名已婚的女副教授涉嫌強制性交等罪名，並求償750萬日圓（約合新台幣176萬元）。

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這名研究生事後在記者會上說，他實在沒有辦法才選擇提告，因為校方的性騷擾防止委員會及第三方調查委員會都沒辦法還給他公理與正義。

日媒Bengo4.com報導，根據原告方律師尾崎行正的說法，原告2014年進入早稻田大學經濟政治學院就讀，2018年開始攻讀碩士，但2017年2月就被這名已婚女老師「盯上」，同年3月，在女方要求下，陪同到台灣出差，並在當地被迫發生關係。

這名男研究生指稱，兩人不僅在出差下榻處發生關係，甚至在女副教授的家裡、還有實驗室都有過親密行為，這種不正常的關係一直維持到2018年的夏季。

男性研究生還說，對當時年僅20歲、且毫無性經驗的大學生來說，跟一名已有家室的副教授發生關係，讓他感到良心不安，且極為苦惱，甚至有過尋短的念頭，且對方的身分是論文指導教授，更讓他無從拒絕。

這名男學生事後曾向早稻田校方投訴，但不論是性騷擾防止委員會或是特別設立的第三方調查委員會，都給出了「不存在騷擾行為」等類似結論。

早稻田校方在受訪時強調，他們已進行過2次立場中立且公正的調查，但為了避免影響法院判決，不會公布調查結果，但如果確實有不法情事，校方會嚴格處置。

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日本早稻田大學一名男研究生到法院提告，控告已婚女副教授趁著帶他到台灣出差強迫發生性關係。（情境照）

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