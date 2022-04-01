阿兵哥摸黑非禮嫂子 一句話露餡判4年定讞

情境圖

2022/04/01 12:03

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣劉姓現役軍人，4年前受邀替同鄉男性好友慶生，酒後竟溜進對方臥室矇住友人妻子眼睛試圖性侵，友妻原本以為是丈夫而未反抗，直到劉男突然說「大嫂，妳要不要知道大哥的一些秘密？」才驚覺不是老公，把劉男推開喝斥，劉男落荒而逃；二審依「現役軍人侵入住宅強制性交未遂罪」將他判刑4年，最高法院駁回上訴定讞。

劉男犯案時已入伍服志願役士官8年，案發後已退伍，與被害人夫婦是從小就認識的同鄉。判決指出，2018年9月22日晚間應邀至好友家喝酒慶生，喝到隔天凌晨3時許離開，竟又偷偷潛回屋內，摸進友妻臥房內，利用伸手不見五指的漆黑場景壓住酒醉睡在床上的友妻狂吻，以一手摀住她眼睛，另一手撫摸胸部、下體，小美以為是老公尋歡，半推半就沒有全力抗拒。

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劉男以為求愛偷吃大嫂成功，竟得意忘形問道：「大嫂，妳要不要知道大哥的一些秘密」人妻瞬間嚇醒，馬上用力推開將劉男大罵「你知不知道我是誰？」、劉男則回「我知道你是大嫂」、「讓我X你」，不願意臨陣退兵，友妻堅守不讓，怒斥：「你趕快出去我房間，我不想再看到你，我小朋友在旁邊睡覺」，正色厲聲將劉男趕出家門。

苦主丈夫事後找劉男出來談判，承諾「你承認，我可以撤告」、「我也不會多講你一句，這是你嫂子，我們一起長大，我們看著你長大，為什麼要這樣子？」，劉男則回「這個事情真的不能原諒嗎？」，被錄音成為鐵證，劉男也曾和父親一起去向夫妻賠罪，但未取得原諒。

劉男在法院審理時否認非禮友妻，屏東地院法官根據人證、物證，認定劉男犯行構成犯罪，依強制性交罪判刑4年。

二審高雄高分院改認定劉男性侵未遂，改依現役軍人侵入住宅強制性交未遂罪論罪，刑期維持4年，痛批劉男為逞一己私慾，漠視被害人意願性侵，導致她身心受創，情緒低落焦慮，須就醫治療，劉男犯後狡辯，態度不佳，未爭取諒解，量處4年徒刑。案經上訴，最高法院駁回劉男上訴確定。

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