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    性侵同袍女友 上尉淫狼硬拗「喊不要是女性的矜持」

    林姓上尉性侵少尉好友的女友、也是現任少尉小芝（化名），一審將林判刑4年，高院考量雙方和解，今判2年徒刑、緩刑5年。還可上訴。（情境照）

    林姓上尉性侵少尉好友的女友、也是現任少尉小芝（化名），一審將林判刑4年，高院考量雙方和解，今判2年徒刑、緩刑5年。還可上訴。（情境照）

    2022/03/30 12:32

    〔記者楊國文／台北報導〕陸軍林姓上尉向回營區的少尉好友借住租屋處，竟強行性侵其女友、也是現役少尉的小芝（化名），案發後，小芝尋短未遂，並罹患創傷後壓力症候群，但林男辯稱小芝說「不要」及過程中掙扎「這是女性的矜持」，新竹地院依強制性交罪判林男4年徒刑；上訴後，高法院審酌林男已和被害人和解、賠償，今改判2年徒刑、緩刑5年，不必入獄，還可上訴。

    判決指出，林姓上尉經由好友少尉「阿志」結識在同一部隊任職的女友少尉小芝，林男欲借用二人在新竹縣竹北市承租套房，但阿志必須返回南部部隊無法陪同，遂由小芝於2019年8月21日晚上7點帶林男前往套房，小芝認為林男是阿志的好友而無戒心。

    小芝和林男於在套房内吃完晚餐後，林男自稱有事須外出處理，稍晚返回套房後，見小芝情不佳在陽台抽菸，佯裝安慰而輕撫她的肩膀後，將她帶回屋内，竟突然親吻小芝，小芝受到驚嚇，一再叫喊「不要」並加以揮手抵抗，但身高180公分的林男憑高壯身材，硬將155公分嬌小身材的小芝壓制在地，隨後將她抱至床上強吻及撫摸胸部，並性侵得逞。

    小芝事後告知阿志「我被性侵了」，並在驗傷後提告林男涉強制性交罪。事後，林男自認事情鬧大了，主動聯繫小芝道歉表示「對不起，抱歉，我不是故意的」，但她無法接受林男道歉，還因為遭性侵太難過，輕生未遂，並密集赴醫院看診，罹患創傷後壓力症候群、及憂鬱等症狀。

    林男應訊辯稱二人是合意性交，小芝口中說「不要」及掙扎舉動，完全是「女性的矜持」。不過，小芝泣訴遭性侵過程中，因「很想死」才想輕生，林男犯下性侵惡行，竟還嘲笑她說「妳下體都那麼濕了，妳還說不要！」

    新竹地院認為，小芳指證林男性侵的時間、地點、手段、方式等重要情節均詳盡供述、證詞具體、明確，且小美與林男並無宿怨，正逢26歲的青春歲月，此事涉及名節，不可能無端誣枉林男，另外，林男供詞前後不一，包括林男既然堅稱是合意性交，但偵查中和法院應訊時竟對小芝是自己脫衣或林男替她脫衣，說詞不一，綜合認定林男性侵罪證明確，且無悔意，依強制性交罪判刑4年。

    上訴後，林男主動和小芝和解、賠償，取得她的原諒，高等法院認為林男具有悔意，應無再犯之虞，今輕判林2年徒刑、緩刑5年。

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