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    狼師性侵13少女害8人懷孕 法院判處死刑

    印尼狼師（見圖）涉嫌性侵13名女學生，其中8名受害者甚至因此懷孕，原本被判無期徒刑，經上訴後，高等法院4日判處他死刑。（法新社）

    印尼狼師（見圖）涉嫌性侵13名女學生，其中8名受害者甚至因此懷孕，原本被判無期徒刑，經上訴後，高等法院4日判處他死刑。（法新社）

    2022/04/05 00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼萬隆一間伊斯蘭寄宿學校的男教師涉嫌性侵13名女學生，其中8名受害者甚至因此懷孕，這名狼師原本被判無期徒刑，經上訴後，高等法院4日判處他死刑。

    《法新社》報導，36歲的亨利（Herry Wirawan）被控在近5年內性侵多名女學生，還專挑靠著獎學金求學的窮學生下手，導致其中8人懷孕，直到去年一名懷孕女學生的家屬報警，狼師一案才被揭發，引起印尼社會關注宗教學校性虐待事件。

    去年一審時，亨利要求法官寬大處理，並稱想親自扶養他的孩子，法院最終判處他無期徒刑。但求處死刑和化學閹割的檢察官提出上訴。

    萬隆高等法院網站週一刊出二審結果，法官在聲明中表示，「我們接受檢察官的上訴...我們特此將被告判處死刑」。

    受害者家屬表示，「我們最初希望判處終身監禁和化學閹割，這樣他就能感受到犯罪帶來的痛苦。但是，我們還是覺得死刑代表了正義。」

    報導指出，印尼已推遲執行死刑數年，最後一次已知的處決發生在2016年。

    印尼有2萬5000多所伊斯蘭寄宿學校，近500萬學生在宿舍生活和學習。萬隆性侵案引發社會關注印尼學校的性虐待問題，去年通報的18起案件中，就有14起發生在伊斯蘭寄宿學校。

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