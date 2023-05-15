惡狼強舔酒吧女下體 底褲留DNA成鐵證判1年8月

鍾男硬上酒吧女，口水DNA留底褲成判刑鐵證。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/15 14:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕鍾姓男子在竹市一家酒吧包廂內，強脫服務小姐小美（化名）褲子，放話「我就用一下，我不要進去」，小美激烈掙扎之餘，鍾男強舔下體後，因小美打手機求救而逃離現場，事後鍾男矢口否認犯行，但其口水DNA與小美內褲護墊所採到的檢體相符，讓鍾男百口莫辯，新竹地院依強制性交未遂罪將鍾男判刑1年8月。

法官調查，111年4月20日凌晨1點多，鍾男在新竹市一家酒吧2樓包廂與小姐小美喝酒，認有機可乘，竟以想睡覺為由，先將頭靠在小美肩膀，並試圖以手解開小美上衣扣子遭拒後，竟無視小美拒絕，違反其意願，徒手強行拉扯褲子，強脫其外褲及內褲，並稱：「我就用一下，我不要進去」等語，續將頭靠近小美下體，以口舔舐外陰唇，小美掙扎中打手機對外求救，鍾男見狀始逃離現場而未遂。

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鍾男堅不認罪，還說雙方沒有交談，沒有肢體接觸，不曉得為什麼小美會告他性侵未遂，還說事後商家跟他要紅包，如果有給，小美就會去警察局說是男女朋友銷案。

事後警方在小美內褲護墊與外陰部棉棒採到DNA，與鍾男唾液DNA比對相符，且小美求救電話撥打時間與鍾男離去時間點一致，案發後小美對友人表示害怕、擔憂自己遭下藥、向他人求助、要求同事返回店內，持續哭泣，且對鍾男行為表示憤怒等等，與性侵害案件被害人常見反應相符。

法官審酌鍾男為滿足私欲，竟乘2人獨處之際，違反意願強行褪去被害人褲子，其所為已明顯造成被害人心理上難以磨滅陰影，且犯後先拒不到案，始終否認犯行，更於答辯過程中，無視客觀證據，指摘本案係被害人等刻意變造證據構陷，造成被害人心靈二度傷害，甚至拒絕調解，最後依強制性交未遂罪判刑1年8月。

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