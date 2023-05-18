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    不甘酒店妹提分手 男強逼女方回頭還性侵這下慘了

    黃男不甘女友提分手竟逼迫回頭更性侵得逞，加上他因錢與友人發生糾紛，遭北院依法判刑7年6月、8月。（資料照）

    黃男不甘女友提分手竟逼迫回頭更性侵得逞，加上他因錢與友人發生糾紛，遭北院依法判刑7年6月、8月。（資料照）

    2023/05/18 15:28

    〔記者溫于德／台北報導〕黃姓男子與酒店妹交往被提分手，竟以暴力、詐騙等手段逼女方回頭並2度性侵得逞；黃另因金錢與友人發生糾紛。台北地院審結，依強制性交等罪判黃有期徒刑7年6月，妨害自由罪部分判刑8月；可上訴。

    去年8月間，黃男上酒店消費認識酒店妹，酒店妹離職後2人進而交往，卻因個性不合，女友多次提分手，引發黃男不滿。

    同年10月22日，黃男在住處求歡被拒，他竟出拳傷人，迫使女友脫去衣物，讓他性侵得逞；女子也在同意繼續交往後，才得以返家。

    4天後，相同事發過程再度重演，黃男甚至持剪刀滑過女友臉頰，更勒住女友脖子而性侵得逞。後來，黃男假裝同意分手，更聲稱2人可以當生意合作夥伴，去年11月前往女方住處時，恐嚇稱要找混混到妳家門口，若不復合會對家人，再度性侵女方。

    被害人不堪折磨，向母親求救，才在家人陪同下報警處理。檢方偵結，認定黃男犯強制性交罪，同時查出他與友人處理金錢糾紛時，罵對方髒話還以身體阻擋，涉嫌妨害自由罪。

    北院指黃男與酒店妹原為男女朋友，僅因意見不合就毆打女友，還以剪刀、酒精恐嚇女友並性侵，造成被害人心裡陰影，同時審酌黃男否認犯行，也從未表示歉意，依法量刑。

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