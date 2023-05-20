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    詐團冒充「買家」設局騙「賣家」 網拍女遭詐6萬報警

    詐騙集團近期透過冒充「買家」身分，探聽網拍「賣家」訊息，再假冒銀行客服以「測試網路銀行轉帳功能」為由，誘騙賣家操作網路銀行，遂行詐騙。（刑事局提供）

    詐騙集團近期透過冒充「買家」身分，探聽網拍「賣家」訊息，再假冒銀行客服以「測試網路銀行轉帳功能」為由，誘騙賣家操作網路銀行，遂行詐騙。（刑事局提供）

    2023/05/20 15:38

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團近期透過冒充「買家」身分，探聽網拍「賣家」訊息，再假冒銀行客服以「測試網路銀行轉帳功能」為由，誘騙賣家操作網路銀行，遂行詐騙，本月上旬1名許姓女賣家，於臉書張貼販賣二手冰箱的廣告，就遇到這類手法，遭詐6萬多元報警。刑事局今提醒民眾小心，謹防受騙。

    刑事局表示，許姓女子是在FACEBOOK張貼販賣二手冰箱的廣告，歹徒先以買家身分出價，再傳給許女一張帳號被FACEBOOK停權的截圖及一則需要FACEBOOK帳號認證的訊息及網址，許女點進網址後連結到暱稱「FACEBOOK」在線客服的帳號，在交談過程中許女告知了歹徒賣場收款銀行為王道銀行。

    之後，歹徒隨即以+886行動電話的門號假冒王道銀行打給許女，要求操作網路銀行測試轉帳，以確保賠償能力，許女依指示操作2次，發現真實匯出款項4萬及2萬多元到歹徒的銀行人頭帳戶，立刻關掉麥克風用另一支手機撥打「165」反詐專線確認，才驚覺遭到詐騙。

    另名邱姓女子也在FACEBOOK張貼販賣手鐲的廣告，歹徒先以買家身分探詢，先要求加LINE好友聯絡，之後以「要註冊統一超商交貨」方便交易為由，傳給邱女假的「7-ELVEN」專屬客服QR CODE，假的「7-ELVEN」客服再以要「開通金融協議」為由，轉介假中國信託客服以+886亂碼電話打電話給邱女，再要求邱女依指示操作以測試網路銀行轉帳功能，邱女發現被扣款1萬多元到歹徒的銀行人頭帳戶，才驚覺詐騙。

    刑事局表示，此類針對「賣家」的詐欺手法，歹徒都先以「買家」身分與「賣家」接觸，之後透過層層的話術牽強地引導賣家進行「網路銀行轉帳功能測試」，值得注意的是賣家因把自己的訊息公開於網路上，不需透過盜取個資又容易接觸，更容易成為歹徒直接下手詐騙目標。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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