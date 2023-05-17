網拍女變裝「補貨」 偷遍大賣場

陳女特地打扮成短髮造型，行竊得手準備離開。（記者劉慶侯翻攝）

2023/05/17 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕從事網拍的三十三歲陳姓女子，疑似把各大賣場當作自己的倉庫，只要缺貨便會「變裝」身揹大型包包，前往大肆偷竊，以防日後被商家認出；台北市刑警大隊肅竊組根據監視畫面，循線將這名慣竊逮獲，起出琳瑯滿目的各類家用物品，查出涉案六起，除依法送辦外，再追究有無另涉他案。

北市刑警大隊是彙整大台北地區竊盜案件資料，發現有許多知名連鎖大賣場經常性發生如洗衣芳香豆、護髮精油等暢銷的民生商品大批量失竊情形，情形異於一般順手牽羊案件，引起辦案人員注意。

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自備大型包包 商品塞好塞滿

警方調閱監視器過濾分析，鎖定有竊盜前科的張姓女慣竊涉案；發現張嫌作案時均配戴假髮，並變換多套服裝、身揹大型包包，佯裝購物時再趁無人之際行竊，將大批偷來的商品放入大包包內，監視畫面可以看到張女的大包包被塞得鼓鼓的，張女得手的商品放在自營的網路購物平台銷贓獲利。

肅竊組人員為抓賊抓贓逮現行，隨即組成專案小組進行跟監埋伏，張女故技重施，進入北市某連鎖賣場佯裝購物，竊取民生商品放入自備大型包包，正要步出賣場之際被警方當場逮捕。

警方調查，張女犯案地點遍及北部地區各大賣場，初步清查被害商家多達六家，全案先依涉嫌竊盜罪移送士林地檢署偵辦。除清查贓物流向，並追查有無涉及他案。

陳女將偷來的商品裝入自己的大型包包中。（記者劉慶侯翻攝）

警方起獲陳女在賣場偷竊的各類商品。（記者劉慶侯翻攝）

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