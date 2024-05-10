寄信給屏監獄友夾帶毒品 男「這原因」獲判無罪

屏東監獄檢查寄給受刑人的信件時發現夾帶毒品，報請檢方調查。（記者李立法攝）

2024/05/10 20:53

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕鄭姓男子因毒品罪多次入監服刑，出獄後寫信給尚在屏東監獄服刑的陳姓獄友，卻夾帶FM2毒品被查獲，鄭男否認寄毒，屏檢並不採信，依運毒罪起訴，屏東地院認為未有明確事證可證該信件郵寄過程無他人經手情形，因證據有疑，判鄭男無罪，屏檢不服，提起上訴，結果被二審駁回，維持一審原判。

鄭男間寫信給屏監陳姓受刑人，獄方依照檢查郵件程序發現一小包夾鍊袋包裝的白色粉末，送鑑定確定為第3級毒品氟硝西泮（即FM2），約0.6公克重，報請檢警調查。鄭男到案承認信是他寫的，但毒品不是他放的，陳姓獄友也沒有吸毒習慣；其辯護人也強調鄭男無寄毒給陳男動機，信中內容均在規勸陳男要修練脾氣。

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陳姓受刑人應訊時也強調他並無施用毒品的習慣及前科，出示另一封鄭男寫給他的信件，認為寄到監獄的信件都有署名，不太可能會夾帶毒品自找麻煩。

屏監指出，監獄受刑人信件經總務科收受後，送入戒護科由專人分類、拆封，檢查有無夾藏違禁品，檢查後的信件，再依收件受刑人所屬教區送入各教區科員辦公室作第2次檢查，複檢無虞後才分給各場舍轉發給收信人，該信件是潘姓替代役男檢查時發現夾帶一小包白色粉末，經以試劑初步篩檢出現毒品反應，遂送往專業醫院檢驗無誤。

屏檢認為，檢查信件的屏監潘姓替代役男及楊姓科長等人與鄭男並無仇隙，也無攀誣動機，郵局人員更不可能拆開信件夾藏毒品，毒品前科累累的鄭男嫌疑重大，依運輸第三級毒品罪起訴鄭男。

屏東地院審理後，合議庭認為檢方只能證明該信件至屏監收發、檢查、開拆等過程無他人夾藏毒品，尚不足以證明鄭男書寫完信件至交予郵寄前，及抵達屏監過程中，不會有其他人夾帶，且鄭男也供稱，常寄很多封信，忙不過來會請他人代寄，檢方未舉證排除其他可能性，故不能直接證明毒品是鄭男夾藏，不能因鄭男有毒品前科就認定是鄭所為，檢方所提證據難讓法官形成有罪心證，應予鄭男無罪諭知。

屏檢認為屏東地院無罪判決違反經驗法則，遂提起上訴；高等法院高雄分院審理後，認為原判決並無違誤，駁回上訴。

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