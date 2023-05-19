水房藏身大馬豪宅詐台人！「控肉飯」詐團4成員押解回台

詐騙集團「控肉飯」成員跑到馬來西亞設洗錢機房，還在工作地點懸掛「大甲鎮瀾宮」紅綾求平安仍被逮。（警方提供）

2023/05/19 18:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署獲報，有假投資詐騙集團將洗錢機房設於馬來西亞，檢方會同刑事警察局南部打擊犯罪中心及國際刑警科，與馬國警方合作，4月中在當地逮捕以陳男為首的12名台籍嫌犯，其中有6名通緝犯，馬國檢察署近日核發陳男等4人遣返令，5月17日由南打派員押解返台，警方訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，昨天（18日）再向法院聲請羈押禁見獲准。

彰化地檢署今年初與南打聯手偵辦，蔡、陳、張及楊合組「控肉飯」詐欺集團，以假投資及經營線上博弈吸引投注，或騙取被害人取得人頭帳戶供詐團洗錢轉帳。2月某日，1名被害人在詐團成員張男監視下，到玉山銀行員林分行提領13萬3335元美金（約新台幣399萬），行員發現帳戶進出金額超過數千萬元，頗不尋常，機警報警。

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檢方偵查發現，詐團主要成員藏身馬來西亞，設有機房洗錢，隨即與刑事局組成專案小組，南打也派員到馬國偵辦，最後查出詐團藏身馬來西亞首都吉隆坡、月租高達15萬元的高級社區大樓，4月12日會同馬國警方攻堅，逮捕陳男等12人，其中有6人因案通緝中。

檢方指出，集團詐騙對象主要鎖定台灣人民，收簿成員在國內以各種方式取得人頭帳戶，再由機房成員以投資獲利等名目騙取被害人匯款，水房成員即時以網路轉匯贓款，幸經台馬警方聯手合作，成功瓦解詐欺犯罪組織。

「順利把人押回台！」彰檢說，台馬兩國無邦交，檢方尋求國際司法互助，才能將陳男等人遣送回台受審，馬國檢察署近日核發陳姓、周姓、劉姓、邱姓等4人遣返令，經馬國移民局與刑事警察局駐馬聯絡官密切協調合作，5月17日由南打派員將嫌犯押解回台，隨即拘提到彰化地檢署接受訊問，檢察官訊後認為，周男等4人涉嫌詐欺取財等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，18日向法院聲請羈押禁見獲准。

詐騙集團「控肉飯」4名成員5月17日由南打中心派員押解回台。（警方提供）

台灣警方與馬來西亞合作，破獲以台籍幹部為首的詐欺集團。（警方提供）

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