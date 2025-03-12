吸收現役軍官許展誠洩露雄三飛彈機密 退役飛官史濬程10萬交保

空軍退伍少校飛官史濬程，涉嫌收中共逾150萬元台幣賄款，吸收現役台灣軍官，洩露IDF掛載雄三飛彈的機密資訊。（讀者提供）

2025/03/12 11:14

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退役飛官吸收現役軍官刺探「雄三」機密 國防部：叛國必受國人唾棄

〔記者張瑞楨／台中報導〕高等檢察署台中分署（台中高分檢）查獲台灣退役飛官史濬程，涉嫌接受中共情治人員的指揮，以及收受逾台幣150萬元的賄款，吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，將機密情報資料洩漏給中共，內容包括台灣因應中共戰機侵擾台灣的應對方案，以及雄三反艦飛彈部署狀況等，且為時長達4年，已經嚴重違反國家安全，其中，史男以10萬元交保，許員則羈押中，台中高分檢依違反國安法等罪名起訴，因違反國安法案是二級偵查審理，由高等法院台中分院審理中。

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台中高分檢偵查，2008年從空軍439聯隊（現已改制「空軍第6混合聯隊）退伍的少校飛官史濬程（50歲），退伍之後到中國發展，他認識化名「老K」的中國人，「老K」再介紹中共情治人員「子華」，史男遂被中共吸收，擔任「子華」成立的一家空殼公司的監事，史男領取的監事報酬，實際就是他吸收學弟（空軍現役軍官），再把情報洩密給中共的賄款酬勞。

偵查顯示，史男吸收擔任空軍戰術管制聯隊上尉管制官的學弟許展誠（29歲），他對許員謊稱，自己與美國軍方有交流，希望許提供空軍因應中共戰機擾台的應對計畫，兩人遂透過LINE傳遞機密，史取得機密文件之後，還會把LINE的訊息刪除，再把機密文件透過「微信」等管道，交給中共情治人員「子華」，「子華」再交給史男逾150萬元台幣的報酬，史則每次則給許員3萬至5萬元台幣報酬，合計20多萬元。

據指出，許員交付的機密資料，不只是台灣應對中共戰機擾台的方案，也包括經國號戰鬥機（IDF戰機）掛載改良後的雄風三型反艦飛彈的資訊等，另外，史男也亟思擴大吸收台灣現役軍官，2022年底還找以前的同學，蒐集台灣OH-58奇奧瓦戰搜（偵察）直升機等演習訓練，以及換裝等機密資訊，包括參與「漢光演習（38號與39號）」的「陸軍航特部漢光38號演習實兵演練規劃暨演訓任務提示」、「陸軍航特部漢光39號演習實兵演練規劃暨演訓任務提示」等，每項機密將有最高300元美金（約台幣9800餘元）報酬，但並未成功。

台中高分檢於去年（2024年）8月搜索史的住處，查扣手機、筆電與身碟，進一步拘提傳喚許員，兩人被羈押後坦承犯行，之後史男10萬元交保候傳，許員持續羈押，台中高分檢依違反國安法與貪污治罪條例起訴，由台中高分院審理。

空軍戰術管制聯管制官上尉軍官許展誠，被指控將國防機密交給退役飛官史濬程，再轉交給中共，目前羈押中。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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