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    彰139縣道耍帥「翹孤輪」4秒 重機男愛炫技結果GG了…...

    詹男騎乘重機在彰139縣道「翹孤輪」，除被警方取締開罰，還得面臨檢方起訴，為一時耍帥付出代價。（民眾提供）

    詹男騎乘重機在彰139縣道「翹孤輪」，除被警方取締開罰，還得面臨檢方起訴，為一時耍帥付出代價。（民眾提供）

    2023/05/19 18:32

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化詹姓男子日前騎乘重機到「重機天堂」彰139縣道7.7K處時，發現前方彎道有追焦族在拍攝，突然一時興起「翹孤輪」3至4秒，詹男炫技行徑事後遭路人檢舉。彰化地檢署偵查終結，依妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴，警方也對詹男危險駕車行為開罰，最高可罰3萬6000元罰鍰，詹男一時耍帥付出慘痛代價。

    起訴書指出，今年1月22日下午15時08分，詹男騎機車行經彰139縣道7.7公里處附近路段，以後輪著地、前輪騰空（俗稱翹孤輪）方式行駛道路，致該段不特定用路人、車產生危險，經彰化分局接獲檢舉，調閱沿線監視器及相關行車記錄器，依公共危險罪嫌函送。

    據了解，詹男「翹孤輪」路段附近有彎道，常吸引攝影師拍攝「壓車過彎」，不過該路段亦常有車禍，路旁設有限速40公里標誌，詹男通過攝影區後趁直線催速時舉起前輪「翹孤輪」3至4秒炫技，引起不少人驚呼，但其危險駕駛行徑也被一旁民眾錄下，向警方檢舉。

    彰化分局表示，彰139縣道有單車、重機等用路族群，其中不少人對翹孤輪、競速等危險行徑深感痛絕，若有離譜行為都會向警方舉報，警方收到這起檢舉影片發現，當時詹男無視周邊有多輛機車來回行駛，仍催速翹孤輪競駛，已嚴重危害自己跟其他用路人行車安全，因此依《道路交通管理處罰條例》的危險駕車製單開罰6000元至3萬6000元罰鍰，另對其危險行為依公共危險罪嫌函送法辦。

    詹男到案後坦承不諱，檢方依刑法第185條第2項妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴，並向法官聲請簡易判決。

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