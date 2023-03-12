囂張PO文辦「北海孤輪盃」遇到豬隊友上傳影像 警循線逮人
2023/03/12 11:38
〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山警分局3月4日晚間執行網路巡邏時，發現有人號召機車車隊於5日凌晨前往北海岸夜遊，並要在現場「翹孤輪」。警方立即派員前往三芝石門交界進行交通稽查，發現有一名汽車駕駛將張姓男子將「翹孤輪」影片上傳IG，警調閱監視器比對後，8日晚間將張男約談到案，並依公共危險罪函送士林地檢署偵辦。
警方調查，該號召者PO文指出，將先於新莊某車行前集合，再出發到北海岸，並以「原廠車」、「翹孤輪」為號召，於5日凌晨0時50分許率汽、機車約50餘台，同時經過三芝，金山警分局提前於三芝石門交界八甲路口設下臨檢點。
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但因經過的車輛均為原廠車輛，並沒有違規改裝，不過其中一名汽車駕駛卻將21歲張姓機車騎士於三芝路段中「蹺孤輪」危險駕駛的影像上傳IG，還不忘提醒「前面有警察臨檢」。
金山警分局掌握相關影像後，比對路口監視器畫面與盤查資料，將家住桃園的張姓騎士約談到案，並依違反刑法185條公共危險罪函送法辦，同時告發同型車輛無照駕駛5件、牌照記點註銷1件、並通報噪音車輛10件。
金山警分局長蔣叔君表示，夜間駕駛車輛行經北海岸之民眾依照速限及道交規定行駛，切勿心存僥倖心態於人煙稀少區域危險駕駛，也請用路人體諒北海岸居民長者居多，夜間行經時降低速度，以免打擾居民睡眠。