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    囂張PO文辦「北海孤輪盃」遇到豬隊友上傳影像 警循線逮人

    金山警方上網巡邏時發現有民眾居然號召要到北海岸舉辦孤輪盃比賽，隨即設點臨檢。（金山警分局提供）

    金山警方上網巡邏時發現有民眾居然號召要到北海岸舉辦孤輪盃比賽，隨即設點臨檢。（金山警分局提供）

    2023/03/12 11:38

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山警分局3月4日晚間執行網路巡邏時，發現有人號召機車車隊於5日凌晨前往北海岸夜遊，並要在現場「翹孤輪」。警方立即派員前往三芝石門交界進行交通稽查，發現有一名汽車駕駛將張姓男子將「翹孤輪」影片上傳IG，警調閱監視器比對後，8日晚間將張男約談到案，並依公共危險罪函送士林地檢署偵辦。

    警方調查，該號召者PO文指出，將先於新莊某車行前集合，再出發到北海岸，並以「原廠車」、「翹孤輪」為號召，於5日凌晨0時50分許率汽、機車約50餘台，同時經過三芝，金山警分局提前於三芝石門交界八甲路口設下臨檢點。

    但因經過的車輛均為原廠車輛，並沒有違規改裝，不過其中一名汽車駕駛卻將21歲張姓機車騎士於三芝路段中「蹺孤輪」危險駕駛的影像上傳IG，還不忘提醒「前面有警察臨檢」。

    金山警分局掌握相關影像後，比對路口監視器畫面與盤查資料，將家住桃園的張姓騎士約談到案，並依違反刑法185條公共危險罪函送法辦，同時告發同型車輛無照駕駛5件、牌照記點註銷1件、並通報噪音車輛10件。

    金山警分局長蔣叔君表示，夜間駕駛車輛行經北海岸之民眾依照速限及道交規定行駛，切勿心存僥倖心態於人煙稀少區域危險駕駛，也請用路人體諒北海岸居民長者居多，夜間行經時降低速度，以免打擾居民睡眠。

    張姓騎士翹孤輪的畫面，被人拍下上傳到IG上，被警方查獲後，約談張男到案並函送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

    張姓騎士翹孤輪的畫面，被人拍下上傳到IG上，被警方查獲後，約談張男到案並函送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

    金山警方設下路檢點進行盤查。（記者吳昇儒翻攝）

    金山警方設下路檢點進行盤查。（記者吳昇儒翻攝）

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