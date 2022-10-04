爆乳照翹孤輪重機女 竟是男的

陳男留長髮、長相清秀，臉書大頭貼使用爆乳照。（擷取自臉書） 重機「女」騎士在台61線西濱快速公路「翹孤輪」引發議論。 （取自記者爆料網）

2022/10/04 05:30

影片PO網被起底 陳男被依公共危險罪送辦

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台六一線西濱快速公路桃園草漯段，本月一日上午十點多，有駕駛人目睹一名騎乘紅牌重機、貌似女子的騎士上演「翹孤輪」炫技，身旁還有兩名重機騎士護駕，翹孤輪危險駕駛行為近廿五秒，影片被PO網後引發撻伐；「女騎士」身分也被起底，有重機車友爆料「她」是男兒身，真實身分為廿三歲陳姓男子。

請繼續往下閱讀...

桃園市警局大園分局昨晚通知陳男到案說明，陳男坦承就是他騎車翹孤輪，警方除依公共危險罪函送桃園地檢署偵辦，並隨即依道路交通管理處罰條例第四十三條製單舉發，最重可罰二萬四千元。

警方調查，陳男當天與兩名重機車友一起騎上台六一線，行經草漯段時被目擊在內側車道大耍「翹孤輪」特技，兩名車友則在內、外車道護駕，且對後方車輛鳴按喇叭提醒充耳不聞；影片曝光後引來一片撻伐，痛批三人根本是重機界的老鼠屎，有網友肉搜出陳男的臉書，他以女性名稱搭配爆乳照片，一度誤以為他是正妹女騎士，陳男也立即關閉帳號，直到有車友爆料「她」根本是男的，並指陳男是因男女關係狀況被公開個資，後面換女生名字繼續上網。

從陳男被肉搜出的臉書，他留著一頭長髮、長相清秀，不時PO出在各地「翹孤輪」的照片或重機練習文，今年八月間他曾發文「從北部殺下來只為了挑戰久違的溪州大橋，全程四公里長但只完成了一半，手臂直接酸爆，可能孤完全程車子也要縮了」。

「翹孤輪」事件也驚動警方追查，大園警分局表示，警方第一時間並未接獲報案，昨天已根據影片內容循線通知陳姓車主到案說明，除依違反道路交通管理處罰條例第四十三條告發，也將依公共危險罪嫌函送桃檢偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法