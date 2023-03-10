耍帥「翹孤輪」被拍傳臉書 騎士危險駕駛挨罰6000起跳

20歲黃姓男子昨行經基隆市仁二路，突然拉起車頭「翹孤輪」，路人見狀拍下上傳臉書，警方通知他到案，依「危險駕車」舉發。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/10 19:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕20歲黃姓男子昨天傍晚騎車行經基隆市仁二路時，突然拉起車頭「翹孤輪」，路人見狀把「街頭奇景」拍下來上傳臉書，警方看到後，認為黃男危險駕車，將他依違反道路交通管理處罰條例舉發，將處新台幣6000元至2萬4000元罰鍰。

基隆市警一分局忠二路派出所昨天在社群臉書「基隆人踹共」上發現，有一台機車騎士傍晚5點半左右，行經市區愛三路、仁二路口（騎往仁一路方向）時，不但逆向還「翹孤輪」，警方依影片與調閱路口監視器，循線通知20歲的黃姓男子到案。

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警方通知到黃男案後，發現他騎的機車排氣管發出「轟轟」作響的低吼聲浪，除將排氣管拍照上傳基隆市環保局裁罰外，另告誡他當街「翹孤輪」屬於危險駕駛行為，依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款舉發，將處以新台幣6000元至2萬4000元罰鍰。

忠二路派出所長張畯盛呼籲，汽、機車在道路上危險駕駛行為，會危及其他用路人安全，極易釀成交通事故，造成自己或其他用路人受傷，駕駛車輛時務必遵守相關交通規則，以防止交通事故發生。

此外，警方會持續透過各項勤務作為，積極查緝改裝車輛及各類危險駕駛行為，保障用路人權益。

黃姓騎士在街頭「翹孤輪」，警方依違反道路交通管理處罰條例舉發，將處以6000元至2萬4000元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

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