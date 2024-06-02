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首頁　>　社會

出車禍賠不出來竟動歪腦筋 5嫌偷警消社會住宅電纜線栽了

警方查扣陳嫌竊取3綑電纜線，市值約10萬元。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣陳嫌竊取3綑電纜線，市值約10萬元。（記者陸運鋒翻攝）

2024/06/02 13:47

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市陳姓、羅姓男子等人共組竊盜集團，竟將歪腦筋動到興建的中和區警消社會住宅，陳嫌日前潛入偷電纜線遭到警方逮捕後，豈料過了3天，羅嫌又找了3名同夥行竊，警方成立專案小組追查，在上月29日陸續將5人逮捕，於今日宣告偵破。

據查，中和區警消社會住宅為地下4層、地上16層、總戶數317戶，分別為套房21間、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶，公益空間則為公共托育、幼兒園及日照中心。

據了解，從事水電業的25歲陳嫌及無業的24歲羅嫌，日前因租車遊玩發生事故，因此需負擔5萬元賠償金，2人異想天開組成竊盜集團，將歪腦筋動到中和警消社宅，打算竊取電纜線變賣還債。

警方調查，陳、羅在上個月18日凌晨前往該處，由陳嫌翻牆潛入行竊，羅嫌則在外把風，但因陳嫌觸動警報系統，警方趕抵後將陳嫌逮捕，並查扣市值約10萬元3綑電纜線，而羅嫌看見同夥落網後隨即落跑。

據知，羅嫌苦尋不著賠償金，便在21日又找了27歲張男、26歲陳男及25歲李男，再度前往中和警消社宅行竊時，遭到趕來的警方發現，當場逮捕羅嫌，而警方在上月29日持拘票將其餘3嫌逮捕，警詢後，依加重竊盜罪嫌將5人移送新北地檢署偵辦。

警方將羅嫌（前）、陳嫌（後）移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將羅嫌（前）、陳嫌（後）移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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