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首頁　>　社會

被控綁樁賄選 張智倫獲不起訴

立法委員張智倫。（立法委員張智倫辦公室提供）

立法委員張智倫。（立法委員張智倫辦公室提供）

2024/06/02 14:24

〔記者陳奕劭、林欣漢／新北報導〕國民黨立委張智倫在選前遭控以「賢清基金會」捐助支票給社區活動，疑似賄選綁樁。對此，新北市地檢署5月6日認定張罪嫌不足，予以不起訴處分。張智倫說，自己與地方社團媒合做公益，卻因選舉遭到抹黑，謝謝檢察官還他清白。

法務部調查局台北市調查處移送意旨，新北中和某社區在去年10月21日舉辦活動，張智倫家族以「賢清基金會」名義開立支票致贈。

檢察官認為，張遭指控發言提及「拜託大家明年1月13日可以給智倫一個鼓勵，有機會由我爭取更多福利、更多建設」，主要是介紹其參選與希望給以鼓勵，難以認定「捐助行為」與社區「約定」投票行為。

不起訴書也表示，張智倫未參與選舉時，基金會曾贊助該社區活動企劃，因此檢方認為「並非於特定選舉期間方為之，亦難認捐助社區舉辦活動，基於假藉捐助名義賄選之犯意為之」，且無其他積極證據，足認張智倫沒有其他犯行，予以不起訴處分。

張智倫說，自己長年與基金會媒合地方社團做公益，如今謝謝檢察官還他清白，呼籲不分黨派，把焦點從負面的政治攻防，轉移到正向的興利除弊，關注民眾的需求、促進國家的發展，牽起善的循環。

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