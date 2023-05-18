軍人肇逃父頂罪 改口認罪換緩刑

沈姓父子分別涉嫌肇逃、頂替罪，被高雄高分院判緩刑。 （記者鮑建信攝）

2023/05/18 21:46

〔記者鮑建信／高雄報導〕沈姓軍人開車肇事逃逸，父親頂替幫忙脫罪，被地院依肇逃、頂替罪，分別判處徒刑10月和4月，高雄高分院姑念父子改口認罪，均宣告緩刑2年，但需支付國庫15萬和2萬元。

判決書指出，2020年10月1日上午11點多，沈男駕駛自用小貨車，行經屏東縣高樹鄉高興路與建源路交岔路口時，疏於注意又未減速慢行，撞倒未遵守號誌羅姓騎士後逃逸，致使他身體多處骨折。

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里港分局高樹分駐所員警調閱民宅監視器畫面，傳喚車主沈父到案說明，他為幫兒子脫罪，竟坦承犯行，但被警方拆穿，依公共危險、頂替等罪，將父子2人移送地檢署偵查起訴。

沈姓父子應訊指稱，兒子剛開車回家不久，隨即由其父駕車外出發生車禍，均否認犯行。

屏東地院指出，警方查悉肇事車輛後，隔天前往車主住處查訪，沈母曾說是其子駕駛發生事故，隨即往外擴大調取監視器錄影影像，確認是沈男開門，依公共危險罪，判處他有期徒刑10月，沈父則被依頂替罪判刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

沈姓父子不服上訴，高雄高分院審理期間，父子改口認罪，賠償羅姓被害人並取得諒解，刑度維持不變，均予以緩刑2年，沈男需支付國庫15萬元，沈父則支付國庫2萬元，可上訴。

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