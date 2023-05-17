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    富玉珠寶涉詐誆送拍賣獲利翻倍 8人集資800萬買「翡翠套組」打水漂

    警方持搜索票前往富玉珠寶公司查緝。（警方提供）

    警方持搜索票前往富玉珠寶公司查緝。（警方提供）

    2023/05/17 15:46

    〔記者許國楨／台中報導〕富玉珠寶公司涉詐案，偵辦該案的刑事局中部打擊犯罪中心今天指出，該公司誆稱販售高檔翡翠玉飾，只要透過國際拍賣機構拍賣獲利翻倍，藉此誘騙民眾高價購買涉詐數千萬元，其中有8位民眾誤信集資800萬，投資「翡翠套組」後卻血本無歸，事後驚覺血本無歸報警討公道。

    刑事局中打指出，該大隊第二隊自去年3月起，陸續接獲被害人提告，指證北部富玉珠寶公司，以投資購買高價翡翠後將轉送國際知名拍賣場拍賣，獲取高額獲利為誘因，然被害人購買後卻無下文，驚覺遭詐騙報案，立即會同台北、新北、桃園及台中警方組成專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

    經蒐證發現，該公司係以39歲阮男為實際負責人，招聘多名年輕女性業務員，自2018年起即明知無後續國際拍賣平台銷售管道，仍向被害人鼓吹投資「翡翠商品」，佯稱只要經國際知名「蘇富比」等平台拍售後可獲翻倍利潤，招攬被害人獨資或合資方式以高價購買翡翠手鐲，或搭配數件翡翠套組等商品。

    若被害人無多餘金錢投資，還會教導向銀行辦理信用貸款購買，但購買後即無限期擱置，經部分被害人取回翡翠商品送專業機講鑑價，驚覺所購買商品價格高於鑑價數倍，認為受到詐騙報案。

    案經專案小組完整蒐證，本月8日動員警力持搜索票及拘票，將涉案阮嫌及共犯等10人拘提到案，查扣手機、金融帳戶存摺、提款卡、合夥 契約書及話術講稿文件等證物，並查扣阮嫌所有位於林口區、五股區二筆房地，公告價值合計約1600萬元與21個金融帳戶內約750萬元款項。

    經初步清查目前計有25名被害人，損失金額約3000萬元，其中有8人集資800萬購買投資「翡翠套組」，訊後全案詐欺等罪嫌送辦，警方同時呼籲民眾慎選投資理財管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，勿輕信來路不明投資方法與話術。

    該公司展示的翡翠手鐲及玉飾等商品。（警方提供）

    該公司展示的翡翠手鐲及玉飾等商品。（警方提供）

    該公司展示的翡翠手鐲及玉飾等商品。（警方提供）

    該公司展示的翡翠手鐲及玉飾等商品。（警方提供）

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