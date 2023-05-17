網路老婆送兵馬俑要運費30萬元 男險遭假交友詐騙

48歲賈男險遭詐騙，幸郵局行員機警報警阻詐。（圖由民眾提供）

2023/05/17 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區一名48歲賈姓男子到郵局要提款30萬元，支付運費，行員察覺有異，立即報警，警方到場了解後，發現賈男可能是遭到「假交友真詐財」詐騙，不斷耐心勸說才成功阻止買男提款，保住其存款。

東勢分局新社分駐所於昨天上午9時接獲新社郵局通報，稱有民眾疑似遭詐騙，需要警方協助。警員到場了解，發現賈男（48歲）在臉書社群結識一名女網友，女網友表示， 自己的朋友想找男朋友，賈男隨即與該女子加LINE，雙方透過通訊軟體聯絡，聊了3個月後開始以「老公、老婆」相稱。

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對方最近表示要送賈男稀有的兵馬俑當定情物，但要先付運費30萬元，賈男不疑有他，前往郵局提款，經行員詢問用途察覺有異而報警，員警查看賈男手機通訊內容，判斷是遭「假交友」手法詐騙，耐心解說認識過程「不曾見面僅文字聊天」不該輕易相信，並提出其他詐騙案例向賈男說明類似詐騙手法，賈男才恍然大悟，感謝警方與行員的幫忙。

新社分駐所所長藍忠明表示，假交友詐騙通常透過網路、通訊軟體等管道搭訕，以俊男美女圖吸引被害人上鉤，再以甜言蜜語博取感情與信任，後佯稱寄包裹、送禮物，運送需付運費或關稅來詐取錢財，呼籲民眾切勿相信。警方未來將持續與轄內金融機構合作，強化行員的臨櫃關懷提問，如發現民眾疑似遭受詐騙，立即通知警方到場處理，以維護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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