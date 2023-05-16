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    「投資賺錢保證獲利絕對假！」警將計就計逮獲面交車手

    警方當場逮獲現身的余姓車手。（記者蔡彰盛翻攝）

    警方當場逮獲現身的余姓車手。（記者蔡彰盛翻攝）

    2023/05/16 09:17

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局第一分局南寮派出所日前接獲民眾到所報案求助，稱家人近日頻繁領款匯款疑遭詐騙集團詐騙，後續還欲再交付新臺幣90萬，而求助警方，所長江博凱與被害人深談了解後，確認係詐騙即成立專案小組，將計就計前往埋伏守候，順利逮獲假冒投資公司專員現身取款犯嫌。

    警方調查此手法係遭假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」「高報酬保證獲利」等廣告，廣邀學員進入 「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內並有犯嫌冒充專家上課，佯稱可代為投資賺錢保證獲利，透過先讓被害人獲利方式使其卸下心房而匯款入金，之後更安排外派專員車手與被害人面交，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

    此案警方從被害人處詢問得知，須再支付高額資金90萬後，於是與被害民眾配合持續與車手周旋，於是將計就計，於指定面交處所周邊佈署警力埋伏守望，見依約前來取款男子，員警當下一擁而上將45歲余姓車手逮捕到案，經移送新竹地檢偵辦，檢察官依組織犯罪、偽造文書、詐欺罪嫌起訴。

    第一分局表示，隨著網路日漸發達，詐騙集團的手法推陳出新，除了傳統的假檢警、假綁架面交詐欺外，近日新興假冒名人假投資詐騙也推出面交到府服務方案，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問皆可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。

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