打王雪紅等名號投資詐騙層出不窮 4月財損高達2.8億

詐團利用王雪紅等名人名義行詐。（記者姚岳宏翻攝）

2023/05/15 14:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團假冒名人在網路刊登廣告，或是偽冒成立假的臉書帳號，以投資賺錢話術，誘騙民眾上當，近期臉書又有假冒富邦集團董事長蔡明忠及宏達電董事長王雪紅名義，發布投資理財詐騙訊息，連知名財經節目主持人邱沁宜也被冒用，有民眾因此被騙走265萬元。

刑事警察局統計，今年4月份網路詐欺案件發生575件、財損3億2千萬，案件發生數以假網拍294件最多、投資詐欺135件次之，其中假投資案件雖佔總件數23%，財損卻是高達2億8千萬，佔總財損88%。

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警方指出，詐騙集團打著蔡明忠名義，發布成立「富邦私董選股會：長線營利，只為公益」詐騙網頁，聲稱回饋富邦支持者，帶領民眾長線營利以支持社會公益，要求加入LINE群組，免費獲得股票市場內部信息；另外，更遭詐騙集團冒名網頁「王雪紅罹癌最後的選擇」、「點擊添加王雪紅公益社團」鼓吹網路瀏覽民眾進行投資，這些全是詐騙。

另外上個月，一位北部民眾偶然在YouTube平台，看見知名財經節目主持人邱沁宜廣告投資飆股資訊，點擊頁面後，出現添加LINE群組以免費領取投資心法，被害人隨後便加入詐騙集團冒用邱沁宜頭像為LINE好友，並由另名假助理提供被害人下載假APP及指示匯款。

短短3日內，被害人即至銀行臨櫃轉帳3筆金額共265萬元，詐騙集團居然還教戰被害人以購買普洱茶餅為由，應付銀行行員關懷提問，起先假APP帳面操作獲利不斷，假客服要求被害人想領取獲利，必須先支付22%給老師的分潤獎金，後續又稱須繳交30%稅金才能領到錢，被害人驚覺有異，撥打165反詐騙諮詢專線詢問，才知道已遭詐騙。

民眾與歹徒的詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒一頁式詐騙特徵。（記者姚岳宏翻攝）

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