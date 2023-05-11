1650萬元沒了！被洗腦「抽中未上市股票」 詐團成員面交遭逮

警方逮捕面交的陳姓詐團成員。（記者陸運鋒翻攝）

2023/05/11 14:22

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市72歲顏姓老翁，3月份被不名帳號拉入LINE投資股票群組，聽了對方向自己告知，抽中比市價還低廉價格的未上市股票，可以獲取高額利潤的花言巧語，信以為真被對方洗腦，開始陸續投資1千多萬元，但遲遲都沒有獲利，驚覺被騙後報警，雙方再度面交時，埋伏警方一湧而上將車手陳姓男子（21歲）逮捕，依法送辦。

據了解，顏男靠著以前打拚賺來的錢過著退休生活，上月開始透過通訊軟體，受不明男子邀請加入LINE群組，對方以「您抽中比市價還低廉價格的未上市股票數張」洗腦，顏男聽信後下載手機投資軟體。

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警方調查，顏男4月開始向多名友人借錢，並且陸續匯出款項，以及多次在台北、台南等地區面交付現金給對方，總金額高達1650萬元，但顏男遲遲沒有得到獲利，家人聽了後驚覺遭到詐騙，於是上月19日前往新店分局報案。

警方指出，為了逮捕嫌犯，於是建議顏男持續與詐騙集團成員聯繫，當天約對方在新店北宜路上咖啡店面交60萬元，對方不疑有他前往交易時，被埋伏的警方當場壓制，逮捕詐欺車手陳姓男子（21歲），扣押60萬元現金、手機3部、收款收據，訊後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣交易現金。（記者陸運鋒翻攝）

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