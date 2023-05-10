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    女學生網聊遇「男公關」 強索4萬元遊戲點數當聊天費

    女學生在網路結識一名男網友，對方突稱自己是男公關，強索4萬元遊戲點數當聊天費，女學生嚇壞險些受騙。（記者鄭淑婷翻攝）

    女學生在網路結識一名男網友，對方突稱自己是男公關，強索4萬元遊戲點數當聊天費，女學生嚇壞險些受騙。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/05/10 16:06

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一名女學生日前透過網路結識男網友，聊了幾次對方突稱是特種行業男公關，並說「跟我聊天是要收費的」，要求女學生購買4萬元遊戲點數支付，若不從將帶人上門討債，女學生嚇壞跑到超商準備付款，桃園警分局武陵派出所獲報趕往阻止，女學生得知可能遇到詐騙，慌亂情緒才平復下來。

    警方表示，武陵所9日晚間8點多接獲超商通報，有女學生疑似遭到詐騙，欲購買上萬元遊戲點數，員警彭立瑋及蔡佳儒立即趕往，並將正在滑手機的女同學攔下，她面對詢問僅說「沒事」，但員警看她一臉驚慌，手機有正準備上傳遊戲點數的條碼照片，直覺她已經受騙，立即阻止並要求她刪除照片，女學生嚇得猛比手勢說「不上傳，自己跟家人會有危險」。

    女學生說，近期透過網路結識男網友，原本只是一般的朋友聊天，9日對方突稱是特種行業的男公關，且語氣凶狠說「跟我聊天是要收費的」，若不聽從指示購買4萬元遊戲點數支付，將直接帶人找上門討債，只好跑到超商購買1萬5000元點數，準備將點數條碼照片傳給對方。

    員警得知後勸導這是詐騙集團的慣用手法，並舉出相關案例說明，女同學這才驚覺遇上詐騙集團，大哭後情緒逐漸平穩，所幸員警及時阻卻，辛苦存下的錢才沒被騙走。

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