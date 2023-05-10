單身熟女渴望愛情 網戀8天險遭「假老公」詐160萬

行員協助攔阻詐騙匯款，永康警分局進行表揚。（民眾提供）

2023/05/10 21:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康林姓單身熟女，因渴望愛情，透過交友軟體認識暱稱「Mr.陳」的男子，網戀才8天，對方就以投資為名，亟需160萬元，她聽從指示，立刻趕至金融機構匯款，警方及時攔阻成功，避免遭到詐騙。

本月5日，女子到金融機構，聲稱投資需要，堅持匯款160萬元，受理的行員察覺有異，立刻報案，永康派出所員警隨即趕到現場了解，懷疑是詐騙伎倆，全力勸說。

請繼續往下閱讀...

原來從事服務業的林女，才認識「Mr.陳」不久隨即被甜言蜜語攻陷心防，以「老公、老婆」互稱，且言聽計從，對方見有機可趁，就用虛假的「摩根大通」投資網站誆騙，要求她轉帳160萬元。

儘管被全力勸阻，林女仍要求匯款，態度堅決，警方持續透過相關案例，強調這是詐騙集團常見的「放長線、釣大魚」手法，先利用愛的陷阱取得民眾信任，再以情感綁架的方式，說服對方匯款，達到目的。

林女後來驚覺已無意間成為詐欺集團刀俎魚肉，放棄匯款，並感謝員警的耐心講解，讓她成功保住160萬元的辛苦錢。

由於全民反詐啟動日當天，行員就協助攔阻160萬元的匯款，永康警分局長甘炎民前往頒發感謝狀、獎勵金，以及象徵榮譽且稀有的打詐英雄（熊）寶寶1隻。

甘炎民表示，打擊詐欺集團絕不停手，但「警民聯手、共同打詐」更是重要，為鼓勵轄區銀行、超商等企業一起來響應，推動「打詐英雄警讚」策略。

甘炎民說，轄內金融機構、超商協助警方成功攔阻詐騙金額達150萬以上，或協助警方成功阻詐次數累積10次，或通報警方查獲詐欺車手者，除獲頒感謝狀、獎勵金外，也可獲得頒贈象徵榮譽且稀有打詐英熊寶寶1隻（送完為止）。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法