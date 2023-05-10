為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    單身熟女渴望愛情 網戀8天險遭「假老公」詐160萬

    行員協助攔阻詐騙匯款，永康警分局進行表揚。（民眾提供）

    行員協助攔阻詐騙匯款，永康警分局進行表揚。（民眾提供）

    2023/05/10 21:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康林姓單身熟女，因渴望愛情，透過交友軟體認識暱稱「Mr.陳」的男子，網戀才8天，對方就以投資為名，亟需160萬元，她聽從指示，立刻趕至金融機構匯款，警方及時攔阻成功，避免遭到詐騙。

    本月5日，女子到金融機構，聲稱投資需要，堅持匯款160萬元，受理的行員察覺有異，立刻報案，永康派出所員警隨即趕到現場了解，懷疑是詐騙伎倆，全力勸說。

    原來從事服務業的林女，才認識「Mr.陳」不久隨即被甜言蜜語攻陷心防，以「老公、老婆」互稱，且言聽計從，對方見有機可趁，就用虛假的「摩根大通」投資網站誆騙，要求她轉帳160萬元。

    儘管被全力勸阻，林女仍要求匯款，態度堅決，警方持續透過相關案例，強調這是詐騙集團常見的「放長線、釣大魚」手法，先利用愛的陷阱取得民眾信任，再以情感綁架的方式，說服對方匯款，達到目的。

    林女後來驚覺已無意間成為詐欺集團刀俎魚肉，放棄匯款，並感謝員警的耐心講解，讓她成功保住160萬元的辛苦錢。

    由於全民反詐啟動日當天，行員就協助攔阻160萬元的匯款，永康警分局長甘炎民前往頒發感謝狀、獎勵金，以及象徵榮譽且稀有的打詐英雄（熊）寶寶1隻。

    甘炎民表示，打擊詐欺集團絕不停手，但「警民聯手、共同打詐」更是重要，為鼓勵轄區銀行、超商等企業一起來響應，推動「打詐英雄警讚」策略。

    甘炎民說，轄內金融機構、超商協助警方成功攔阻詐騙金額達150萬以上，或協助警方成功阻詐次數累積10次，或通報警方查獲詐欺車手者，除獲頒感謝狀、獎勵金外，也可獲得頒贈象徵榮譽且稀有打詐英熊寶寶1隻（送完為止）。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女學生網聊遇「男公關」 強索4萬元遊戲點數當聊天費
    2023/05/10 16:06

    女學生網聊遇「男公關」 強索4萬元遊戲點數當聊天費
    升級影城會員有詐 刑事局：陌生電話求轉帳勿輕信
    2023/05/10 15:05

    升級影城會員有詐 刑事局：陌生電話求轉帳勿輕信

    中醫獨門花草燃脂茶 多人月減10公斤
    車手1天提領14筆、30萬贓款 雄警奔700公里拘提法辦
    2023/05/10 13:01

    車手1天提領14筆、30萬贓款 雄警奔700公里拘提法辦
    「舅舅，妹妹離世了」他冷靜查證 外甥女大罵「我還活著啦」
    2023/05/10 08:40

    「舅舅，妹妹離世了」他冷靜查證 外甥女大罵「我還活著啦」

    LOVE MOM！統一集團與您一起 對媽媽大聲說愛
    聽障男掉甜蜜陷阱 警「筆談」擋下騙婚詐財
    2023/05/09 23:23

    聽障男掉甜蜜陷阱 警「筆談」擋下騙婚詐財
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播