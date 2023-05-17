富玉珠寶詐案 警載女友拉生意淪共犯

台北市警萬華分局（見圖，資料照）李姓警員涉嫌協助從事詐騙女友拉生意 ，被檢察官諭令五萬元交保。

2023/05/17 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕富玉珠寶公司誆稱旗下翡翠玉飾商品即將透過蘇富比等國際拍賣機構拍賣，誘騙民眾以高價購買，涉嫌詐騙數千萬元，新北地檢署日前指揮警方拘提阮姓主嫌等十人到案，其中，台北市警萬華分局李姓警員，明知陳姓女友從事詐騙，還涉嫌協助女友「拉生意」，被檢察官諭令五萬元交保。

萬華分局李姓警員 5萬元交保

警方表示，富玉珠寶阮姓負責人對外界誆稱旗下銷售的「翡翠手鐲」、「翡翠套組」商品，因品質極佳，即將被蘇富比等拍賣機構拍賣，屆時會大幅增值，於是在二○一八年起對外以高出市價二至三倍的價格售出。

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有民眾購得後送請專業機講鑑價，發現購得的翡翠手鐲根本未達標準，認為受到詐騙，於是向刑事局與新北地檢署提出告訴。檢警經蒐證後，本月八日執行搜索，共拘提阮嫌等十人到案，其中赫然發現李姓共犯為警職人員。

警方調查，李員是二○二○年任職桃園市警察局期間，向富玉珠寶購買「翡翠手鐲」時結識陳姓女業務員，雙方進而交往為男女朋友；去年九月，李員調派北市市警萬華分局龍山派出所。

警方表示，李員疑明知女友從事詐欺，未加以阻止還陪著對方到處「拉生意」。經督察組訊問，李員承認自二○二○年二至十二月間，曾多次開車載女友交涉珠寶買賣事宜，但矢口否認詐欺犯行。

萬華警分局表示，由於全案尚有相關事證待查中，將配合檢方偵辦，並視偵審結果再行擬議及追究相關人員考監責任。

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