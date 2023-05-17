詐團假冒基金會行騙 刑事局籲捐款人慎防受騙 

（刑事局提供）

2023/05/17 15:10

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團近期以「+8869」開頭的來電假冒「創世」等基金會致電捐款人，再以「系統錯誤」、「信用卡自動扣款」、「定期捐款金額誤植」、「連續扣款」等名義，誘騙操作ATM或網路銀行APP解除設定，遂行詐騙，上週至少發生10件以上。刑事局今呼籲捐款人慎防受騙 。

刑事局表示，北市1名陳女上班族，每月固定捐款500元，本月8日上午突然接獲自稱創世基金會員工以「+8869」的境外詐騙電話來電，告知因內部人員失誤，將每月定期捐款金額誤植成5000元，需要聯繫信用卡公司才能解除。

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陳女表示使用國泰世華銀行信用卡進行捐款，隨後又接獲自稱為國泰世華銀行專員以「+8869」的境外詐騙電話來電，並於電話中指示開啟國泰世華APP。歹徒為降低被害人疑慮，第一次會以「身分認證」名義，讓被害人於匯入帳號欄位輸入自己的身分證字號，此操作下匯款即會顯示失敗，使被害人以為真的在認證而不是在操作匯款功能。

歹徒第二次再給被害人匯款帳號，並稱一連串數字為驗證碼，導致被害人將款項匯至人頭帳戶內，直至顯示匯款成功5萬元，才驚覺受騙。

刑事局表示，創世基金會已於網頁放置防詐宣導資訊，提醒捐款者「不會致電捐款人表示捐款操作錯誤」，並提醒民眾，ATM或網路銀行皆無解除設定或認證的功能，且一般來電顯示並不會有+字號，如接獲來電顯示+8869、+2的電話，務必小心查證。

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