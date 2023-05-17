網路詐騙搭報稅熱潮 女子失金300萬元才驚覺受騙

警方計誘詐騙集團派人來收取贓款，當場逮捕29歲陳姓車手。（圖由民眾提供）

2023/05/17 14:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕40歲蘇姓女子誤信網路詐騙投資廣告，前後匯款302萬元，等要獲利贖回時，假證券商卻要求再補66萬元的所得稅，蘇女這才驚覺受騙，報警逮捕前來取款的車手。

蘇女告訴湖內警分局一甲派出所員警，她滑手機時看見社會名人投資股票一頁式廣告，宣稱名人帶頭操盤，以「庫藏股」為投資標的，可低進高出獲得豐厚利潤，她和助理聯繫後，先依照對方提供的網址下載股票交易平台，再以手機通訊軟體加入證券商及虛擬貨幣商的客服帳號，前後匯款302萬元，待要將獲利贖回時，證券商卻說還要補上66萬元所得稅，她才驚覺受騙報警。

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警方計誘詐騙集團派人來收取贓款，當場逮捕29歲陳姓車手，陳嫌推稱僅是負責收款的「泰達幣」投資公司員工，企圖閃匿刑責，警方依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並持續向上溯源。

警方表示，詐騙集團詐術不斷再進化，此案是先冒用社會名人在臉書社群網站發布一頁式投資廣告，再架設假冒證券商的交易平台APP，佯稱透過此平台需用虛擬貨幣「泰達幣」取代現金進行交易，同時指示被害民眾以手機通訊軟體，加入投資助理與虛擬貨幣商的聯絡帳號，以專業分工和誇張高獲利話術取信被害人，等到被害民眾匯款後，詐騙集團便在假投資平台後端操縱漲跌，讓民眾誤以為獲利豐收，最後趁今年5月報稅時機，要求民眾補稅才能贖回獲利，詐騙集團為詐取民眾財物，可說是花招盡出。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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