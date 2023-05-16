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    首頁　>　社會

    富玉珠寶涉詐驚見員警淪共犯 疑陪女友「拉生意」惹禍

    2023/05/16 16:33

    〔記者劉慶侯／台北報導〕富玉珠寶公司2018年起推銷「翡翠手鐲」、「翡翠套組」等商品，誆稱將透過蘇富比等國際拍賣機構拍賣，涉嫌詐騙數千萬元案，檢警拘提阮姓主嫌等10人到案，其中，台北市警萬華分局李姓警員，明知陳姓女友從事詐騙，還涉嫌協助女友「拉生意」，被檢察官飭令5萬元交保。

    警方表示，富玉珠寶阮姓負責人對外界誆稱旗下銷售的「翡翠手鐲」、「翡翠套組」商品，因品質極佳，將被蘇富比等拍賣機構拍賣，屆時將大幅增值，於是在2018年起對外以高出市價1至3倍的價格賣出。

    有民眾購得後送請專業機講鑑價，發現買得的翡翠手鐲根本未達標，認為受到詐騙，於是向刑事局與新北地檢署提出告訴。

    新北地檢署指揮警方8日兵分11路搜索，拘提阮姓主嫌等10人到案，其中赫然發生李姓共犯為現任警職人員，複訊後阮50萬元交保、李姓員警5萬元交保，其餘被告分別以20萬至2萬元不等交保。

    警方調查，李姓員警是109年9月至111年9月任職於桃園市警察局時，向富玉珠寶公司購買「翡翠手鐲」而結識陳姓女業務員，進而交往為現任女友；在2022年9月李員調派北市市警萬華分局龍山派出所。

    警方表示，李員疑明知女友從事詐欺，未加以阻止還陪著對方到處「談生意」。經督察組訊問，李員承認自110年2至12月間，曾多次開車載女友前往交涉珠寶買賣事宜，但矢口否認詐欺犯行。

    萬華分局表示，在李員涉案部分已經完成相關調查，並移送新北地方檢察署， 經承辦檢察官裁定5 萬元交保。由於全案尚有相關事證待查中，萬華分局將全力配合地檢署偵辦，並視偵審結果再行擬議及追究相關人員考監責任。

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