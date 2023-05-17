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    史上最多！高檢署開出12個二專生名額 18位檢察官報名

    法務部試行二專生調辦事制度，高檢署今年開出12名額，為史上最多。（記者吳政峰攝）

    法務部試行二專生調辦事制度，高檢署今年開出12名額，為史上最多。（記者吳政峰攝）

    2023/05/17 12:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕部分檢察官團體推動一、二審輪調制，法務部因而試行三專生輪調制（二審服務滿3年回任一審）與二專生辦事制（調二審辦事滿2年回任一審），今年用人機關高檢署先開出12個二專生需用名額，為史上最多，截至目前為止，共18名一審檢察官報名，名單將提交給6月份的檢察官人事審議委員會討論。

    法務部把二專生視為未來出任一審主任的重要資歷，故限制現任一審主任報名參加，把機會留給一審檢察官。而高檢署為了培養人才與因應業務需求，今年開出12個二專生名額，為制度試行以來最多的一次，目前共有18名檢察官報名，若人數未增加，近期將報法務部轉送6月檢審會討論。

    檢審委員一年一任，每年6月就任，故下一任委員到職後的第一要務，就是審議二專生的入圍名單。按照規定，檢審委員今年應提出需用名額（12人）的1.5倍人數（18人）入圍，轉送法務部長從中遴定12人出任，故報名人數如未再增加，目前的這18人原則上可全數入圍。

    不過，參選者的資歷、經歷、能力、品操、辦案成績等指標若未達二審的門檻，檢審會是否會為了填補人力而仍然選擇足額提名，或是為了確保品質而採不足額錄取，值得觀察。

    檢審會6月審議完二專生後，接著要處理三專生與一審主任人事議案，待遷調名單塵埃落定，定於八月統一大調動。

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