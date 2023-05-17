非正統出身幫主跨影視黑白道 四海幫「弟哥」6/9公祭

四海幫第六任幫主「弟哥」張建英，江湖人稱「台版劉德華」。（社會新聞中心翻攝）

2023/05/17 07:58

〔社會新聞中心／台北報導〕四海幫第六任幫主71歲「弟哥」張建英江湖渾號「台版劉德華」，10日因多重癌症併發心肺衰竭，病逝於台大醫院，6月9日中午12時將在台北市第一殯儀館公祭。由於他在江湖上的身分地位特殊，且橫跨影視與黑白道，台北市警察局屆時將調派近300警力全程維安、蒐證，以防意外發生。

張建英並非「正統」兄弟出身，也不靠著拳頭武力打打殺殺混江湖出道，反而是因為受四海幫已逝幫主陳永和引薦，才踏入黑幫，當時因為輩份淺，被稱為「張小弟」，不過隨著時勢，逐步而成為「弟哥」。

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張建英曾擔任海視傳播公司董事，主要在經營影視節目代理業務，博得豐厚人脈資源和財源。他行事低調，隨著幕後各方勢力折衝，意外當上副幫主，有人認為他是靠著「財力」說話，但他確實與其他幫派大老和角頭兄弟也都非常熟識。

張建英濃眉大眼，因為姊姊曾是藝人，加上還有個在音樂台擔任總監的兒子，與演藝圈和政商關係都密切，各種喜慶場合，不時可以看到藝人同桌，也沒有人會忌諱他已是黑道大哥的身分，反而更願意與他結識。

張建英由於外型神似港星劉德華，56歲時與社交名媛何麗玲一張街頭擁抱的照片曝光，在狗仔爆料下意外聲名大噪，成為鎂光燈的焦點，更被媒體戲稱為「台版劉德華」，張建英對此封號倒也也不排斥。

張建英在57歲時從「老賈」賈潤年手中接任第六任四海幫主，他從未有過刑事案底，為「展現魄力」，重開四海幫已停辦4年的「百桌春酒宴」，雖然引來警方嚴密關注，但也等同他正式對外宣布身為四海幫正主的地位。

不過，四海幫內仍有人對張建英「非嫡系」出身有許多意見，認為他沒意願為幫會擴展地盤，再加上當時內部各方暗潮湧動，張建英迫於形勢，便以妻子罹病需要照顧，及他個人事業重心轉移，決定提前交棒退出江湖。

然而，張建英此時與某位台北市民進黨美女議員譜出戀曲，反而讓他「退位」後的生活上更添色彩。由於對方身分和地位不同，與警方關係一向淡薄的張建英，從警方「拒絕往來戶」一躍成為「升官關係戶」。

在那時期，不時可見張建英穿梭於台北市警方眾多機關，不但被單位主官管奉為上賓，更有許多中高界警官為求「拉近關係」，三不五時到他的辦公室「聆聽教誨」。

當時許多警界人士調侃道，張建英在幫中可能都沒獲得過如此高規格的尊祟，如今卻在警界中受到了重視和溫暖。也有警界私下直指，退位後的「弟哥」翻騰成警察的「帝哥」，是警紀的恥辱和大崩壞。

張建英去年因身體不適到台大醫院健康檢查，醫生發現他的多處出現癌症腫瘤，並已開始蔓延至肺和與肝部，經數次開刀治療仍未見緩減。但張建英仍自信認為以他的體格至少仍可撐3年，開始積極地接受治療。

張建英在院方癌症中心以質子照射進行治療，去年底一度病況稍見減緩，他當下非常樂觀，並多次招待見客。但今年初病情直線下降，為此簽署不急救通知書，住進安寧病房，最終於5月10日晚間11時7分宣告不治。

四海幫第六任幫主「弟哥」張建英病逝，四海幫各重要階層均參加治喪委員會。（社會新聞中心翻攝）

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