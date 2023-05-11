四海幫台版劉德華昨病逝 前幫主「弟哥」喪禮讓北市警頭痛

2023/05/11 06:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕四海幫第六任幫主，江湖諢號「台版劉德華」的「弟哥」的張建英，昨（10日）晚間11時7分，因多重癌症併發心肺衰竭，病逝於台大醫院，享壽70歲，今日上午會在北市第一殯儀館旁設置靈堂，將由四海幫與家屬協調治喪事宜。

由於張建英在黑道的身份與地位不同，且橫跨影視與黑道之間，警方認為屆時將有多方黑道與影劇界人士前往致哀，對於目前正在打擊黑幫的警方形成壓力，台北市警方與刑事局將調派警力全面蒐證監控。

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據了解，張建英是在去年八月間，因身體不適到醫院檢查，醫方發現他的腦部與咽喉部出現腫瘤，並且已開始蔓延至肺和與肝部，經數次開刀治療，仍未見緩減。但張建英仍相信以他的體格仍可撐至少三年，於是積極的在台大等醫院接受治療。

據了解，張建英一度在院方癌症中心以質子照射式進行治療，並在去年底病況稍見緩減，他開朗的多次招待見客，但在今年初病情直線下降，為此簽署不急救通知書，住進安寧病房，最終於昨（10日）晚間11時7分宣告不治。

張建英是1953年出生，在2008年至2010年間，曾擔任四海幫第六任幫主，因長相酷似港星劉德華，被媒體報導後封為「台版劉德華」。

根據警方資料顯示，張建英雖然擔任過幫主，但他卻從未被檢警查獲有任何不法行為，也沒有任何前科記錄，一直在影視界中出沒，堪稱四海幫的「異類」，也未對幫派奉獻出重大功能，因此，他被四海幫主流體系列為「不認可」對象。

期間，張建英疑因影視資源分配問題，在北市八德路的辦公處所險遭埋伏槍手狙殺，但對方因為槍枝突然「卡彈」，意外的讓張建英逃過一劫，但警方至今仍未查出是誰欲致他於死地。

重大的轉折發生於2009年，張建英雖不符幫內期望，但因「有能力者婉拒」，所以張建英在前幫主賈潤年舉辦的閉門會議中力挺下，最終獲得諸多大佬「糾結中」同意，認為他可助幫內進行「過渡、轉型」，才因此獲得四海幫幫主職位。

期間，張建英和民進黨某位美女市議員譜出戀曲，張建英從警方「拒絕往來戶」，一躍成為「升官關係戶」，許多中高界警官為求升職，讓張建英突然成為警官求職的「敲門磚」，造成警紀大壞。

據了解，北市警松山分局發生的黑衣人騷擾派出所事件，其中就有多人是張建英的嫡系人員，當時張建英雖已與美女議員分手，但對方「挾其餘威」也身處其中，但最終在檢方調查下，未能證明任何事項。

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